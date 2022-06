La víctima, en comunicación con Todo Jujuy dio detalles de la situación en particular: "Mi hija hace un berrinche y se tira al piso, ahí es cuando la levanto y la acomodo en mis brazos. En ese instante, luego de alzar a la bebé me doy vuelta para ver si mi madre había salido del lugar, y vuelvo a acomodar bien a mi hija para seguir caminando y esta mujer vino corriendo encima mío y me grita: 'Soltala, dámela'. Con golpes de puño en mi rostro me empezó a pegar reiteradas veces a lo que solamente me enfoqué en agarrar fuertemente a mi nena, ponerme en una posición firme como para que no pueda sacármela porque empezó a patearme, y la cubría para que no la agarre ni le haga nada".

image.png Perico. Mujer sufrió golpes de la agresora que quiso arrebatarle a su bebé

Sin dudas, el momento fue realmente desesperante para ella: "Le agarraba de la ropita y la estiraba para quitármela”, dijo.

Para poner en contexto, el hecho ocurrió a una hora de la tarde donde mucha gente circulaba por la zona y, al respecto, le consultamos a Nahir qué hacían los vecinos que presenciaron el hecho. “Vinieron algunas personas a defenderme y que también fueron golpeados brutalmente por ella”, declaró al respecto.

Luego, la víctima logró desprenderse de la agresora y llegaron dos efectivos policiales quienes intentaron detenerla.

"Lo llamativo de esto es que cuando me acerque a la policía hice la denuncia correspondiente, pedí que la detengan ya que es un peligro para la sociedad esta mujer, y no había móvil para detenerla, estaban afectados en otros lugares. La denuncia va a seguir su transcurso, va a ser notificada pero no llegaron a detenerla”.

image.png Denuncia

Este fue el testimonio de Nahir Loza, una vecina de Perico que fue víctima del arrebato de su hija en brazos, con golpes y maltrato por parte de una mujer cuya identificación no fue detallada.