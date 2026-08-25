Unión vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Sarmiento y Unión se enfrentarán en el estadio de la Avenida el próximo viernes 28 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

Así llegan Unión y Sarmiento Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura Unión venció por 3-1 a Aldosivi. Después de caer en 3 oportunidades y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento viene de un triunfo 2 a 0 frente a Estudiantes. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 5 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Unión se llevó la victoria por 1 a 3.

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Horario Unión y Sarmiento, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.