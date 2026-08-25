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25 de agosto de 2026 - 09:55
Liga Profesional

Unión vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Unión y Sarmiento, que se jugará el viernes 28 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio de la Avenida.

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Unión vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Sarmiento y Unión se enfrentarán en el estadio de la Avenida el próximo viernes 28 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

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Así llegan Unión y Sarmiento

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión venció por 3-1 a Aldosivi. Después de caer en 3 oportunidades y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento viene de un triunfo 2 a 0 frente a Estudiantes. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 5 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Unión se llevó la victoria por 1 a 3.


Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Horario Unión y Sarmiento, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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