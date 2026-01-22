Uno por uno: todos los nominados a los Premios Oscar 2026

Estos son los nominados a los Premios Óscar 2026.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló esta mañana la nómina completa de nominados a la 98.ª edición de los Premios Óscar, que se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby. La presentación del listado estuvo a cargo de Danielle Brooks, conocida por sus papeles en Orange Is the New Black y Peacemaker.

También estuvo Lewis Pullman, protagonista de Thunderbolts y El testimonio de Anne Lee. Conan O’Brien regresará como conductor de una de las ceremonias de cine más anticipadas de la temporada.

Estos son los nominados a los Premios Óscar 2026. A mediados de diciembre, la Academia adelantó una lista preliminar de títulos que podrían aspirar a la nominación en 12 categorías, incluyendo Frankenstein de Guillermo del Toro, Hamnet dirigida por Chloé Zhao, Marty Supreme de Josh Safdie, Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, Sirât de Oliver Laxe y Sinners de Ryan Coogler.

El premio a Tom Cruise A fines del año pasado, la Academia reconoció con un Óscar Honorífico a Tom Cruise, cuya carrera cinematográfica abarca más de 50 largometrajes, y a la estrella internacional de la música Dolly Parton, quien recibió el Jean Hersholt Humanitarian Award por su labor humanitaria.

Danielle Brooks y Lewis Pullman anunciaron la lista de nominados de la 98.ª edición de los Premios de la Academia. Además, fueron galardonados Wynn Thomas, diseñador de producción responsable de películas como El Luchador y Una mente brillante, y Debbie Allen, renombrada coreógrafa, actriz y productora, así como la fuerza creativa detrás de la organización de la gala de los Premios Óscar. En la presente edición, se entregarán los galardones en un total de 24 categorías, incorporando por primera vez la distinción a Mejor Casting. Cada sección contará con cinco contendientes, salvo Mejor Película, que incluirá una selección de diez filmes. La 98.ª ceremonia de los Óscar tendrá lugar en Los Ángeles, California, y se podrá seguir en transmisión en vivo por televisión. Conoce la lista completa de nominados a los Premios Óscar 2026. Se celebrará el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby. Mejor Película Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor Sentimental

Sinners

Train Dreams Mejor Director Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Joachim Trier – Valor Sentimental

Ryan Coogler – Sinners Mejor Actriz Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I had legs I’d kick you

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Valor Sentimental

Emma Stone – Bugonia Teyana Taylor – Una batalla tras otra. Mejor Actor Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent Mejor Actriz de Reparto Elle Fanning – Valor Sentimental

nga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – Una batalla tras otra Mejor Actor de Reparto Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård – Valor Sentimental Stellan Skarsgård – Valor Sentimental. Mejor Fotografía Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

Train Dreams Mejor Montaje F1

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor Sentimental

Sinners Mejor Guion Adaptado Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Train Dreams Train Dreams. Mejor Guion Original Blue Moon

It was just an accident

Marty Supreme

Valor Sentimental

Sinners Mejor Diseño de Vestuario Avatar: Fuego y Cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

inners Mejor Diseño de Producción Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners Frankenstein. Mejor Maquillaje y Peluquería Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister Mejores Efectos Visuales Avatar: Fuego y Cenizas

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners Mejor Sonido F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Sinners

Sirât Una batalla tras otra. Mejor Canción Original ‘Dear Me’ – Diane Warren: Relentless

‘Golden’ – Kpop Demon Hunters

‘I Lied To You’ – Sinners

‘Sweet Dreams of Joy’ – Viva Verdi!

‘Train Dreams’ – Train Dreams Mejor Banda Sonora Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sinners Mejor Película Internacional El agente secreto – Brasil

It was just an accident – Francia

Valor Sentimental – Noruega

Sirât – España

The voice of Hind Rajab – Túnez Mejor Casting Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Sinners El agente secreto. Mejor Largometraje Documental The Alabama Solution

Come see me in the good light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The perfect neighbor Mejor Largometraje de Animación ARCO

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amélie or the character of rain

Zootopia 2 Mejor Cortometraje de Ficción Butcher’s Stan

A friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two people exchanging saliva Mejor Cortometraje de Animación Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Retirement Plan

The Three Sisters Butterfly. Mejor Cortometraje Documental All the empty rooms

Armed only with a camera: The life and death of Brent Renaud

Children no more: “Were and are gone”

The devil is busy

Perfectly a strangeness

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.