domingo 31 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de agosto de 2025 - 23:31
Liga Profesional

Goleada de Vélez 3 a 0 sobre Lanús

Todo lo que dejó el duelo entre Vélez y Lanús: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Clausura.

Vélez vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)
Goleada de Vélez 3 a 0 sobre Lanús
BsAs (DataFactory)

En la fecha 7 del Clausura, el Fortín dejó sin chances este sábado a el Granate al vencer por 3 a 0. A los 21 minutos del primer tiempo, Braian Romero capturó el balón para convertir un gol de jugada, abriendo el marcador. En el minuto 4 de la segunda mitad, Tomás Galván hizo otra anotación de jugada y fue Maher Carrizo quien sentenció la historia y puso el 3-0 definitivo con un remate al minuto 7 también en la misma mitad.

Lee además
partido suspendido entre sarmiento y rosario central

Partido suspendido entre Sarmiento y Rosario Central
central cordoba (se) deja a estudiantes en cero con un triunfo 2-0

Central Córdoba (SE) deja a Estudiantes en cero con un triunfo 2-0

Lanús no pudo descontar debido a que Sasha Marcich estrelló un disparo contra el palo a los 91 minutos del segundo tiempo.

La figura del encuentro fue Braian Romero. El delantero de Vélez convirtió 1 gol, pateó 5 veces al arco ante Lanús y dio 15 pases correctos.

También fue clave en el el Fortín, Maher Carrizo. El volante de Vélez se destacó frente a Lanús ya que convirtió 1 gol, dio 15 pases correctos y pateó 3 veces al arco.

El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Tomás Marchiori en el arco; Jano Gordón, Aarón Quirós, Lisandro Magallán y Elías Gómez en la línea defensiva; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Tomás Galván y Imanol Machuca en el medio; y Braian Romero en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mauricio Pellegrino se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Nahuel Losada bajo los tres palos; Gonzalo Pérez, Tobías Quiroz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Juan Ramírez, Agustín Cardozo, Alexis Segovia, Franco Watson y Eduardo Salvio en la mitad de cancha; y Rodrigo Castillo en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Sebastián Martínez.

El Fortín visitará a Huracán en la próxima jornada, mientras que el Granate recibirá a Independiente Riv. (M) en el estadio Ciudad de Lanús.

Cambios en Vélez
  • 74' 2T - Salió Imanol Machuca por Manuel Lanzini
  • 79' 2T - Salieron Braian Romero por Michael Santos y Tomás Galván por Matías Pellegrini
  • 86' 2T - Salió Maher Carrizo por Francisco Pizzini
  • 87' 2T - Salió Agustín Bouzat por Tobías Andrada
Amonestados en Vélez:
  • 34' 1T Agustín Bouzat y 32' 2T Lisandro Magallán

Cambios en Lanús
  • 45' 2T - Salió Nahuel Losada por Lautaro Morales
  • 58' 2T - Salió Juan Ramírez por Facundo Sánchez
  • 68' 2T - Salieron Rodrigo Castillo por Walter Bou y Alexis Segovia por Dylan Aquino
  • 82' 2T - Salió Franco Watson por Alexis Canelo
Amonestados en Lanús:
  • 41' 1T Sasha Marcich y 13' 2T Tobías Quiroz

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Partido suspendido entre Sarmiento y Rosario Central

Central Córdoba (SE) deja a Estudiantes en cero con un triunfo 2-0

Argentinos Juniors no pudo con Independiente Riv. (M) y cayó por 2-1

Huracán y San Lorenzo empataron 0 en el clásico de barrio en el estadio el Nuevo Gasómetro

Atlético Tucumán visita a Gimnasia por la fecha 7

Lo que se lee ahora
La Liga del Ramal consiguió una ventaja clave en la Copa País
Tucumán.

La Liga del Ramal consiguió una ventaja clave en la Copa País

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Se cumple un mes del caso Matías Jurado, el asesino del Alto video
Horror en Jujuy.

Se cumple un mes del caso Matías Jurado, el asesino del Alto

Festejos por el Día de la Niñez en Alto Comedero
Diversión y contención.

Festejos, juegos y educación por el Día de la Niñez en Alto Comedero

La Justicia ordenó a Luis Caputo entregar un informe completo del acuerdo con el FMI
En 5 días.

La Justicia ordenó a Luis Caputo entregar un informe completo del acuerdo con el FMI

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Fin de semana.

Alerta amarilla por vientos fuertes y máxima de 27 °C en Jujuy

Pancho Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan  para el duelo clave contra Central Norte
Fútbol.

Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan para el duelo clave ante Central Norte

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel