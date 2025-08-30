Goleada de Vélez 3 a 0 sobre Lanús

En la fecha 7 del Clausura, el Fortín dejó sin chances este sábado a el Granate al vencer por 3 a 0. A los 21 minutos del primer tiempo, Braian Romero capturó el balón para convertir un gol de jugada, abriendo el marcador. En el minuto 4 de la segunda mitad, Tomás Galván hizo otra anotación de jugada y fue Maher Carrizo quien sentenció la historia y puso el 3-0 definitivo con un remate al minuto 7 también en la misma mitad.

Lanús no pudo descontar debido a que Sasha Marcich estrelló un disparo contra el palo a los 91 minutos del segundo tiempo.

La figura del encuentro fue Braian Romero. El delantero de Vélez convirtió 1 gol, pateó 5 veces al arco ante Lanús y dio 15 pases correctos.

También fue clave en el el Fortín, Maher Carrizo. El volante de Vélez se destacó frente a Lanús ya que convirtió 1 gol, dio 15 pases correctos y pateó 3 veces al arco.

El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Tomás Marchiori en el arco; Jano Gordón, Aarón Quirós, Lisandro Magallán y Elías Gómez en la línea defensiva; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Tomás Galván y Imanol Machuca en el medio; y Braian Romero en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mauricio Pellegrino se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Nahuel Losada bajo los tres palos; Gonzalo Pérez, Tobías Quiroz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Juan Ramírez, Agustín Cardozo, Alexis Segovia, Franco Watson y Eduardo Salvio en la mitad de cancha; y Rodrigo Castillo en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Sebastián Martínez.

El Fortín visitará a Huracán en la próxima jornada, mientras que el Granate recibirá a Independiente Riv. (M) en el estadio Ciudad de Lanús.

Cambios en Vélez

74' 2T - Salió Imanol Machuca por Manuel Lanzini

79' 2T - Salieron Braian Romero por Michael Santos y Tomás Galván por Matías Pellegrini

86' 2T - Salió Maher Carrizo por Francisco Pizzini

87' 2T - Salió Agustín Bouzat por Tobías Andrada

Amonestados en Vélez:

34' 1T Agustín Bouzat y 32' 2T Lisandro Magallán

Cambios en Lanús

45' 2T - Salió Nahuel Losada por Lautaro Morales

58' 2T - Salió Juan Ramírez por Facundo Sánchez

68' 2T - Salieron Rodrigo Castillo por Walter Bou y Alexis Segovia por Dylan Aquino

82' 2T - Salió Franco Watson por Alexis Canelo

Amonestados en Lanús:

41' 1T Sasha Marcich y 13' 2T Tobías Quiroz

FUENTE: nota.texto7