Vuelve la Campaña de Castración de Mascotas: otorgarán 120 turnos por día

A partir del jueves 11 de septiembre, la Dirección de Zoonosis del municipio pondrá en marcha una nueva campaña de castración de mascotas destinada a animales domésticos. Los procedimientos se realizarán de 7 a 19 horas, con una capacidad aproximada de 120 intervenciones por día.
La directora de Zoonosis, Jimena Saez, explicó que “a partir de este jueves vamos a iniciar con las castraciones o esterilizaciones masivas, va a haber aproximadamente 120 turnos, quince animales domésticos por veterinario”.
Castración de mascotas (Foto ilustrativa)
Centros habilitados
Los operativos se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad. Por el momento, estarán habilitados los siguientes espacios:
Requisitos para la castración
Desde la Dirección recordaron que las mascotas deben cumplir con ciertas condiciones:
-
No estar preñadas ni en celo.
-
Tener más de seis meses y menos de ocho años de edad.
-
Contar con el Certificado de Vacunación Antirrábica vigente.
Castración de mascotas (Foto ilustrativa)
Turnos y costos
Los turnos podrán solicitarse de manera presencial, presentando el certificado de vacunación. El costo fijado es de $4.200 por procedimiento.
Saez agregó que quienes ya se encuentren registrados a través del código QR otorgado por el municipio, pueden acceder a la web oficial para emitir el certificado y luego gestionar el turno.
Una política de salud animal sostenida
Con esta campaña, el municipio busca seguir promoviendo el control responsable de la población de animales domésticos, garantizando la salud de las mascotas y aportando a la prevención de enfermedades zoonóticas en la comunidad.
