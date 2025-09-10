miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 10:36
Capital.

Vuelve la Campaña de Castración de Mascotas: otorgarán 120 turnos por día

La Campaña de Castración de Mascotas en San Salvador de Jujuy vuelve a partir de este jueves 11 de septiembre en todos los Centros de Zoonosis del municipio.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Vuelve la Campaña de Castración de Mascotas: otorgarán 120 turnos por día (Foto ilustrativa)

Vuelve la Campaña de Castración de Mascotas: otorgarán 120 turnos por día (Foto ilustrativa)

A partir del jueves 11 de septiembre, la Dirección de Zoonosis del municipio pondrá en marcha una nueva campaña de castración de mascotas destinada a animales domésticos. Los procedimientos se realizarán de 7 a 19 horas, con una capacidad aproximada de 120 intervenciones por día.

La directora de Zoonosis, Jimena Saez, explicó que “a partir de este jueves vamos a iniciar con las castraciones o esterilizaciones masivas, va a haber aproximadamente 120 turnos, quince animales domésticos por veterinario”.

Castración de mascotas (Foto ilustrativa)
Castración de mascotas (Foto ilustrativa)

Castración de mascotas (Foto ilustrativa)

Centros habilitados

Los operativos se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad. Por el momento, estarán habilitados los siguientes espacios:

  • Centro Modelo de Zoonosis del barrio Santa Rosa: 30 turnos por la mañana y 30 por la tarde.

  • Centro Modelo de Zoonosis II de avenida Yuto, en Alto Comedero: 15 turnos disponibles.

  • Centro de Zoonosis en Campo Verde: contará con 15 turnos diarios, ya que allí trabaja un solo profesional.

Requisitos para la castración

Desde la Dirección recordaron que las mascotas deben cumplir con ciertas condiciones:

  • No estar preñadas ni en celo.

  • Tener más de seis meses y menos de ocho años de edad.

  • Contar con el Certificado de Vacunación Antirrábica vigente.

Castración de mascotas (Foto ilustrativa)
Castración de mascotas (Foto ilustrativa)

Castración de mascotas (Foto ilustrativa)

Turnos y costos

Los turnos podrán solicitarse de manera presencial, presentando el certificado de vacunación. El costo fijado es de $4.200 por procedimiento.

Saez agregó que quienes ya se encuentren registrados a través del código QR otorgado por el municipio, pueden acceder a la web oficial para emitir el certificado y luego gestionar el turno.

Una política de salud animal sostenida

Con esta campaña, el municipio busca seguir promoviendo el control responsable de la población de animales domésticos, garantizando la salud de las mascotas y aportando a la prevención de enfermedades zoonóticas en la comunidad.

Los temas e invitados del programa "Especialistas" de este miércoles 10 de septiembre

