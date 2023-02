Acertijos visuales: ¿Podés encontrar el gato en 8 segundos?

Nuevo desafío visual

El nuevo acertijo visual se llevó la atención de muchos cibernautas, porque el 99% demoró un tiempo considerable en dar con la respuesta. ¡Es por esto que te aconsejamos que prestes mucha atención para que puedas resolverlo y mostrar que tus habilidades mentales y visuales se mantienen intactas!

La meta de hoy entonce es, como ya se dijo, encontrar al gato escondido en la habitación. Pero el obstáculo es que para salir victorioso, hay que hallar el animal en 8 segundos. ¡A jugar!

image.png

Solución:

Se sabe que este tipo de acertijos son difíciles, y es por esa razón que solo las personas con buenas habilidades de observación pueden identificar de forma fácil al gato escondido. Si conseguiste tener la respuesta a tiempo, ¡felicitaciones! fuiste uno de las pocas personas que pudo dar con una solución.

Por otra parte, si llegaste hasta acá es porque aún no lo has podido encontrar. Pero calma, no todos los participantes pueden. Acá abajo te dejamos la solución en la siguiente imágen.

image.png