Día del Maestro: por qué se celebra cada 11 de septiembre. 

El Día del Maestro conmemora a una de las figuras más importantes de la educación en nuestro país, quien dedicó buena parte de su vida a promover la enseñanza y el acceso a la educación. Los detalles, en la nota.

Cada 11 de septiembre , Argentina celebra el Día del Maestro para homenajear a una figura central de la historia y la educación nacional: Domingo Faustino Sarmiento . La fecha fue elegida en reconocimiento a su trayectoria y a su importante aporte al desarrollo de la educación en el país.

La elección del 11 de septiembre como Día del Maestro está relacionada con la muerte de Sarmiento , ocurrida en Paraguay el 11 de septiembre de 1888. Expresidente, escritor y periodista, Sarmiento fue además uno de los principales impulsores de la educación en la Argentina y es recordado como el “Padre del aula” .

Durante su trayectoria, Sarmiento realizó importantes aportes al desarrollo de la educación en la Argentina . Entre sus principales iniciativas se destacó el impulso a la creación de escuelas públicas en distintos puntos del territorio nacional, con el objetivo de ampliar el acceso a la enseñanza.

Además, promovió la formación y profesionalización de los docentes mediante la creación de las primeras escuelas normales. Para Sarmiento, la alfabetización era una herramienta fundamental para el progreso social y debía alcanzar a todos los sectores de la población.

Su visión también estuvo marcada por la defensa de una educación universal, entendida como un derecho fundamental y como uno de los pilares necesarios para el crecimiento y desarrollo del país.

Así, cada 11 de septiembre Argentina recuerda a Sarmiento y celebra a todos los docentes que continúan construyendo día a día el futuro desde las aulas

La fecha representa un homenaje al legado educativo del expresidente, pero también un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la vocación de quienes tienen la tarea de formar a las nuevas generaciones.

La importancia de Sarmiento

Domingo Faustino Sarmiento nació en 1811 en San Juan y dedicó gran parte de su vida a la educación, la política y la difusión del conocimiento. A lo largo de su trayectoria fue gobernador, periodista y escritor, además de desempeñarse como presidente de la Nación entre 1868 y 1874.

Durante su gestión, impulsó la expansión de la educación pública y gratuita y promovió la creación de más de 800 escuelas en distintos puntos del país. También participó en el desarrollo de instituciones vinculadas con el acceso al conocimiento, entre ellas la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y la Biblioteca Nacional de Maestros.

Su proyecto educativo también incluyó el intercambio con docentes y especialistas extranjeros, a quienes consideraba fundamentales para incorporar nuevas ideas y métodos de enseñanza. Para Sarmiento, la educación era una herramienta esencial para el progreso social y el desarrollo de la Argentina.

El legado de Sarmiento ocupa un lugar central en la historia de la educación argentina. El expresidente sostenía que la enseñanza debía ser universal, gratuita, obligatoria y laica, una concepción que posteriormente se reflejó en la Ley 1.420 de educación común, sancionada durante el gobierno de Julio Argentino Roca.

El impulso que Sarmiento le dio a la educación también se reflejó en el crecimiento de la matrícula escolar, que pasó de 30.000 a más de 110.000 estudiantes.

Su modelo y sus ideas tuvieron repercusión más allá de la Argentina y sirvieron de inspiración para distintos países de América Latina interesados en ampliar y consolidar sus sistemas de enseñanza.