domingo 10 de agosto de 2025

10 de agosto de 2025 - 07:39
Liga Profesional

Atlético Tucumán vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para el partido 5 de la Copa Argentina

Te contamos la previa del duelo Atlético Tucumán vs Newell`s, que se enfrentarán en el estadio Padre Ernesto Martearena el próximo miércoles 13 de agosto a las 19:30 (hora Argentina). Ariel Penel será el árbitro del partido.

Atlético Tucumán vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para el partido 5 de la Copa Argentina
BsAs (DataFactory)

El Decano y la Lepra se enfrentarán el próximo miércoles 13 de agosto. Ambos equipos se jugarán su clasificación a los Cuartos de Final de la Copa Argentina desde las 19:30 (hora Argentina) en el estadio Padre Ernesto Martearena.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de septiembre, en Octavos de final del torneo Argentina - Copa Argentina 2018, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Ariel Penel.

Los resultados de Atlético Tucumán en partidos de la Copa Argentina
  • Treintaidosavos: Atlético Tucumán 2 vs All Boys 1 (2 de abril)
  • Dieciseisavos: Boca Juniors 1 vs Atlético Tucumán 2 (23 de julio)
Los resultados de Newell`s en partidos de la Copa Argentina
  • Treintaidosavos: Newell`s 0 vs Kimberley 0 (5-4 en penales a favor de Newell`s) (3 de abril)
  • Dieciseisavos: Defensa y Justicia 0 vs Newell`s 2 (22 de mayo)
Horario Atlético Tucumán y Newell`s, según país
  • Argentina: 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas

