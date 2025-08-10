Atlético Tucumán vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para el partido 5 de la Copa Argentina

El Decano y la Lepra se enfrentarán el próximo miércoles 13 de agosto. Ambos equipos se jugarán su clasificación a los Cuartos de Final de la Copa Argentina desde las 19:30 (hora Argentina) en el estadio Padre Ernesto Martearena.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de septiembre, en Octavos de final del torneo Argentina - Copa Argentina 2018, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Ariel Penel.

