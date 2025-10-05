Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's por el Torneo Clausura y es puntero de su grupo

Boca Juniors consiguió una victoria muy contundente ante Newell´s en la Bombonera por la Fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los goles del xeneize los marcaron: Milton Giménez 7' y 24'; Ayrton Costa 32'; Brian Aguirre 50' y Lautaro Blanco 59'.

Con esta victoria, los dirigidos por Miguel Ángel Russo, logró ponerse en la cima del Grupo A y liderar también la tabla anual para la clasificación a las Copas Internacionales.

