Boca Juniors vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

A partir de las 19:30 (hora Argentina) el próximo domingo 15 de febrero, Platense visita a Boca Juniors en el estadio la Bombonera, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Apertura.

Vélez se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 5

Se enfrentan Huracán y Sarmiento por la fecha 5

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Boca Juniors recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Vélez. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 4 goles y registró 5 a favor.

Platense cayó derrotado 0 a 1 ante Independiente. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 4 goles y recibió 3.

Boca Juniors es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Alberto J. Armando y no ha recibido goles.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 4 ganados para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Platense se impuso por 1 a 0.

Sebastián Zunino es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura

Fecha 6: vs Racing Club: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Gimnasia (Mendoza): 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lanús: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs San Lorenzo: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura

Fecha 6: vs Barracas Central: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Defensa y Justicia: 24 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Dep. Riestra: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Estudiantes: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Newell`s: 10 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Horario Boca Juniors y Platense, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas

Colombia y Perú: 17:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)