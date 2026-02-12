jueves 12 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de febrero de 2026 - 08:43
Liga Profesional

Boca Juniors vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Platense se mide ante Boca Juniors en el estadio la Bombonera el domingo 15 de febrero a las 19:30 (hora Argentina). El partido será supervisado por Sebastián Zunino.

Boca Juniors vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:30 (hora Argentina) el próximo domingo 15 de febrero, Platense visita a Boca Juniors en el estadio la Bombonera, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Apertura.

Lee además
se enfrentan huracan y sarmiento por la fecha 5

Se enfrentan Huracán y Sarmiento por la fecha 5
velez se enfrentara a defensa y justicia por la fecha 5

Vélez se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 5

Así llegan Boca Juniors y Platense

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura

Boca Juniors recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Vélez. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 4 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura

Platense cayó derrotado 0 a 1 ante Independiente. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 4 goles y recibió 3.

Boca Juniors es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Alberto J. Armando y no ha recibido goles.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 4 ganados para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Platense se impuso por 1 a 0.

Sebastián Zunino es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Racing Club: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Gimnasia (Mendoza): 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lanús: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs San Lorenzo: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Barracas Central: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Defensa y Justicia: 24 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Dep. Riestra: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Estudiantes: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Newell`s: 10 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
Horario Boca Juniors y Platense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se enfrentan Huracán y Sarmiento por la fecha 5

Vélez se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 5

Independiente se enfrenta ante la visita Lanús por la fecha 5

Argentinos Juniors se enfrentará ante River Plate por la fecha 5

Por la fecha 5, Tigre recibirá a Aldosivi

Lo que se lee ahora
jujuy basquet le gano al puntero y desato un carnaval en la federacion
Basquet.

Jujuy Básquet le ganó al puntero y desató un carnaval en la Federación

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?
Carnaval 2026

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres con lluvia?

Reforma Laboral.
Senado.

El Senado dio media sanción a la Reforma Laboral: todos los detalles de la votación

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta
Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente video
Estudio.

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel