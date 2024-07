Copa América 2024: Lionel Scaloni reveló si Messi jugará ante Ecuador

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

Dudas de la presencia de Messi ante Ecuador

"Vamos a esperar un par de horas y tomaremos la decisión. Un día más siempre es mejor. Ayer tuvimos buenas sensaciones y nos tomaremos este día para definir al equipo. En base a la respuesta que tengamos hoy, decidiremos. Cuando ha jugado Leo, también lo han Julian y Lautaro", manifestó Scaloni ante la consulta.

Luego agregó "La estadística no altera que no juegue Leo. Intentaremos que esté y después, si no está, buscar lo mejor para el equipo. Hoy hablaré con él, me parece justo que se tome su tiempo y entrene lo que sea posible".

Cabe recordar que Messi no estuvo ni en el banco de suplentes en el último partido contra Perú, por una molestia en el recto anterior de su pierna derecha.

Posible doble nueve

Cuando le preguntaron sobre la chance de utilizar el doble nueve con Lautaro Martínez, quien se mostró encendido y podría ganarse un lugar a fuerza de goles, y Julián Álvarez, el DT expresó: "Puede ser, como no. Ya jugaron juntos contra este rival. Tomaremos la decisión después del entrenamiento de hoy. No descartamos nada porque han funcionado bien y es una opción. Lautaro está en un muy buen momento, aprovechó su oportunidad y me pone mu contentos. Los dos están bien, esperemos que mañana continúe esa racha. Estamos satisfechos con sus aportes ".

Qué dijo Scaloni sobre su suspensión

El entrenador argentino fue multado y sancionado a un partido, por haber salido tarde en el encuentro ante Chile en el entretiempo y Walter Samuel fue su reemplazo.

"A todos les gusta estar, especialmente cuando uno es el entrenador. La situación es extraña, intentaremos que no vuelva a suceder. No me pasó solo a mí. Necesito estar cerca de mis jugadores, a pesar de que el cuerpo técnico lo hizo maravillosamente bien", resaltó.

