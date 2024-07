Copa América 2024: así serán los cuartos y el camino de la Selección Argentina

Ecuador y México no pudieron marcar goles, lo que permitió a la Selección de Ecuador avanzar a los cuartos de final. El lunes, Uruguay completó su actuación perfecta en la Zona C con nueve puntos después de vencer 1-0 a Estados Unidos, quien quedó eliminado mientras que Panamá terminó segundo tras ganar 3-1 a Bolivia.

La definición de la Copa América, grupo por grupo

En el Grupo A, se cumplió lo esperado y bienvenido sea. La Selección Argentina demostró su dominio absoluto al vencer 2-0 a Perú en Miami y cerrar con puntaje perfecto en la fase de grupos de la Copa América. Así, la Scaloneta logró por primera vez un pleno de nueve puntos bajo la dirección de Lionel Scaloni. Canadá, que empató con Chile, sorprendió al quedarse con el segundo lugar por encima de la Roja y Perú.

Lionel Messi se sometió a unos estudios el jueves 27 de junio y generó preocupación. La Selección Argentina ganó sus dos primeros partidos en la Copa América 2024.

En el Grupo B, Venezuela bajo la dirección de Bocha Batista sorprendió en la Copa América al asegurarse el primer lugar. ¡Y lo hizo de manera perfecta! La Vinotinto, que previamente había derrotado a Ecuador y México, superó con facilidad a una Jamaica que ya estaba eliminada y dejó su marca en la historia del torneo. Mientras tanto, en Phoenix, Ecuador y México no lograron anotar goles en un empate 0-0. ¿El resultado? Con una mejor diferencia de goles (+2 frente a +1), Ecuador bajo la dirección de Sánchez Bas aseguró el segundo lugar y se enfrentará a Argentina en los cuartos de final.

En el Grupo C, Uruguay dirigido por Marcelo Bielsa confirmó su papel como favorito indiscutible y dominó completamente, con tres victorias y la mejor diferencia de goles del torneo (+8). De esta manera, la Celeste se prepara para enfrentar al segundo clasificado del Grupo D, que resultó ser Brasil. Panamá sorprendió al terminar en el segundo lugar, venciendo 3-1 a Bolivia. Por su parte, Bolivia nuevamente decepcionó al perder todos sus partidos en el grupo.

Uruguay es dirigido por Marcelo Bielsa.

En el Grupo D, Colombia sorprendió al terminar sin derrotas y ganar un grupo que incluía a Brasil. Los Cafeteros sumaron 7 puntos con victorias sobre Paraguay (2-1) y Costa Rica (3-0), además de un empate 1-1 contra Brasil. De esta manera, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Panamá en los cuartos de final, mientras que Brasil, que quedó en segundo lugar con 5 puntos, enfrentará a Uruguay.

Copa América: los cruces de cuartos, semi y la final

Cruce 1: Argentina (1A) vs. Ecuador (2B)

Cruce 2: Venezuela (1B) vs. Canadá (2A)

Cruce 3: Uruguay (1C) vs. Brasil (2D)

Cruce 4: Colombia (1D) vs. Panamá (2C)

Copa América Copa América 2024.

¿Cómo será el camino hacia la final? A diferencia de la Copa del Mundo, donde equipos del mismo grupo no se enfrentan hasta la final, en la Copa América, el partido decisivo enfrentará a un equipo del Grupo A o B contra uno del Grupo C o D. Esto significa que Uruguay (Grupo C), Brasil y Colombia (ambos del Grupo D) podrían eliminarse entre sí en los cuartos de final o las semifinales. Por lo tanto, la Selección Argentina solo podría enfrentarse a la Verdeamarela, la Celeste o el Cafetero en el último partido del torneo, programado para el 14 de julio en Miami.

¿Cómo es el formato de la Copa América 2024?

Las 16 selecciones clasificadas se han distribuido en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los equipos que terminen en el primer y segundo lugar de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se enfrentarán los líderes de grupo contra los segundos. Los enfrentamientos serán los siguientes: 1° del Grupo A contra 2° del Grupo B (1), 1° del Grupo B contra 2° del Grupo A (2), 1° del Grupo C contra 2° del Grupo D (3), y 1° del Grupo D contra 2° del Grupo C (4).

En las semifinales, los ganadores de los enfrentamientos 1 y 2 se cruzarán, al igual que los ganadores de los enfrentamientos 3 y 4, asegurando que los equipos de los Grupos A y B no se enfrenten a los equipos de los Grupos C y D hasta la final.

Desde su inicio en Buenos Aires hace más de cien años, la Copa América capturó la atención de millones de fanáticos.

Criterio de desempate en fase de grupos

Si al concluir la fase de grupos dos o más equipos tienen la misma cantidad de puntos, se utilizan criterios de desempate específicos para determinar qué equipos avanzan a la siguiente fase del torneo.

Mayor número de puntos obtenidos durante la fase de grupos.

obtenidos durante la fase de grupos. Mayor diferencia de goles durante la fase de grupos. La diferencia de goles se obtiene restando los goles recibidos de los goles marcados.

durante la fase de grupos. La diferencia de goles se obtiene restando los goles recibidos de los goles marcados. Mayor cantidad de goles a favor durante la fase de grupos.

durante la Menor número de tarjetas rojas durante la fase de grupos.

durante la fase de grupos. Menor número de tarjetas amarillas durante la fase de grupos.

durante la fase de grupos. Por sorteo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.