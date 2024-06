La Selección Argentina venció a Perú en el cierre del Grupo A de la Copa América

Embed

El partido

La Scaloneta ya es una marca registrada. El DT, que estuvo en el palco, armó el plan que contó nueve campeones del mundo, un histórico y del debut por los puntos de Garnacho. Justamente, el pibe del Manchester United mostró que puede ser una carta diferente y le suma una variante más a un plantel muy rico: arrancó enchufado, en sintonía con sus compañeros, entendiendo el juego y también con mucha vocación para ayudar el retroceso. Solo le faltó el final de la jugada -como al resto del equipo-, pero es importante que haya tomado una hora de vuelo.

El partido se resolvió por el peso individual de los intérpretes, por el sentido colectivo y eso que la Selección no tenía grandes obligaciones, porque era muy difícil que perdiera el liderazgo del grupo. Con seriedad y voracidad, la Scaloneta fue mucho más que el 2-0 que marca la chapa. Otra vez el resultado quedó corto y el penal de Paredes contra el palo quizás explica parte de lo que sucedió en todos los partidos de esta Copa América. Fue muy superior a los rivales, pero no concretó todo lo que generó. Igual, los números son impecables: cinco goles a favor, ninguno en contra, con ese plus que tiene Dibu, que ayer no tuvo grandes atajadas, pero sí ese factor suerte, con la bola que dio en el palo para sostener el arco en cero.

La Selección sigue en crecimiento y con la buena de que ya el entrenador les dio minutos a todos los jugadores de campo: en el final ingresaron el pibe Carboni, Guido Rodríguez y Martínez Quarta. Fue tan bueno lo del equipo que la gente se olvidó por un momento que Messi estaba en el banco y disfrutó del equipo: el aliento fue variado, no monotemático con el 10 -dos veces le cantaron que de la mano de Leo Messi- y eso es algo para destacar: el hincha se siente representado por un grupo, no sólo por el mejor del mundo. Así, con la flechita para arriba llega a los cuartos de final, con la chapa de candidato y con la ilusión del bi.

Con información de Olé