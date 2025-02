Crimen de María Marta García Belsunce: Nicolas Pachelo fue condenado a perpetua

No obstante, recibió una sentencia de nueve años de prisión por el asalto a seis viviendas en barrios cerrados del Gran Buenos Aires .

El 27 de marzo de 2024 marcó un giro en la causa cuando la Sala I de la Cámara de Casación lo declaró culpable del delito de "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego, por su comisión criminis causa y agravado por alevosía en concurso real del delito de robo calificado por el uso de armas", un fallo que recordó el proceso judicial que enfrentó en 2009 el viudo de María Marta, Carlos Carrascosa.

El hombre señalado durante años por los allegados de la víctima fue condenado a la pena más alta, aunque su equipo legal, encabezado por los abogados Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Jordán, presentó una nueva apelación. En su planteo, objetaron que, si "el Ministerio Público es único, cómo es posible que unos acusen a Carrascosa y a sus próximos y otros, a Nicolás Pachelo", argumentaron.

También señalaron a John Broyad, actual fiscal general de San Isidro, como el responsable de liderar la acusación actual, a pesar de haber intervenido previamente, junto con Diego Molina Pico, Diego Matías Grau y Jorge Apolo, en el proceso que imputó a Carlos Alberto Carrascosa por homicidio y encubrimiento.

A través de su defensa, Pachelo interpuso un recurso de Casación horizontal y otro extraordinario por inaplicabilidad de la ley. Sin embargo, ambos fueron desestimados por la Sala V de la Cámara. Los magistrados Manuel Alberto Bouchoux y Fernando Jorge Mateos rechazaron los pedidos, ratificando así la resolución tomada por sus colegas.

"Partiendo de la información relativa al caso y que integra el material de convicción arrimado al debate, permite sustentar con la certeza necesaria la autoría responsable de los hechos en cabeza de Pachelo, dando razones para desbaratar las justificaciones formuladas por el acusado y marginando cualquier halo de duda razonable", escribió Mateos en un fallo de 114 páginas que se difundió este miércoles.

Pachelo aún dispone de dos instancias para impugnar la sentencia: la Suprema Corte de la provincia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El proceso judicial

El debate oral se extendió a lo largo de 37 audiencias y representó el tercer juicio por el asesinato de la socióloga. El tribunal estuvo encabezado por el magistrado Federico Ecke, quien falleció a finales de 2024 a causa de un cáncer de hígado, acompañado por los jueces Osvaldo Rossi y Andrés Andrejin.

Más de un centenar de testigos brindaron testimonio, se incorporaron múltiples pruebas documentales, audios y grabaciones, y las sesiones se prolongaron incluso hasta altas horas de la noche. La fiscalía, integrada por Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, llevó adelante la acusación en contra de Pachelo.

Luego de la absolución, se presentó un recurso ante la Cámara de Casación, al igual que lo hicieron Gustavo Hechem y Sebastián Maisón, abogados de Carlos Carrascosa. Finalmente, Casación aceptó los planteos.

La historia de Nicolás Pachelo

Nicolás Roberto Pachelo Ryan es un delincuente con un historial delictivo ampliamente documentado. Se valió de su apellido, los contactos de su entorno y su vínculo con sectores acomodados para sustraer dinero y joyas. Su mayor fijación: las cajas fuertes en las casas de sus conocidos. Cuando agotó esa opción, comenzó a robar a extraños.

Para los allegados a María Marta García Belsunce, y en especial para su esposo, Carlos Carrascosa (80), siempre fue el principal sospechoso del asesinato. Sin embargo, recién dos décadas después lograron llevarlo a juicio, luego de que ellos mismos fueran acusados de ser responsables o de encubrir el crimen.

"Era un ladrón, era un tránsfuga. Robó toda la vida, le robó a todos los amigos, a todas las personas que conocíamos, les robaba las llaves y después les robaba. Robaba autos en la calle, ruedas, cualquier cosa. Roberto lo cubrió toda la vida, desde que era chiquito. Robaba en Buenos Aires, gomas de auto, estéreos, cualquier cosa. El padre siempre le tapó todo”, lo describió Jacqueline Barbará, la madrastra de Pachelo, en su declaración en el juicio, que dijo además tenerle "terror".

Nora "Pichi" Burgués de Taylor, amiga de María Marta, recordó en el juicio: "En ese momento ya se comentaba que el perro (de María Marta que había sido secuestrado y por el que le habían pedido un rescate) había estado unos días en el lavadero de Pachelo. Y ese día había reunión de seguridad, entonces María Marta pasó por casa y me preguntó qué hacer. 'Yo no voy a decir nada porque le tengo miedo a Pachelo', me dijo".

El caso

El asesinato de María Marta García Belsunce es uno de los casos más impactantes en la historia del crimen en Argentina. El 27 de octubre de 2002, la socióloga fue hallada sin vida en la bañera de su residencia en Carmel, Pilar. En un principio, se argumentó que había sido un accidente doméstico, sugiriendo que se había caído y golpeado la cabeza contra un grifo.

Por orden del fiscal Diego Molina Pico, la autopsia se llevó a cabo 36 días después del hallazgo y determinó que María Marta había sido víctima de un asesinato, con seis disparos en la cabeza. De estos, cinco habían penetrado en el cráneo, mientras que el sexto, conocido como "el pituto", rebotó. El arma homicida, un calibre .32 largo, nunca fue encontrada.

A lo largo de 22 años, el caso pasó por diversas etapas: en 2007, Carrascosa fue hallado culpable de encubrimiento, pero en 2009, un Tribunal de Casación lo condenó a cadena perpetua por homicidio.

Luego de múltiples apelaciones, en 2016, Casación revocó la condena y lo declaró inocente, señalando fallas en la investigación liderada por el fiscal Molina Pico.