Defensa y Justicia y Gimnasia (Mendoza) se encuentran en la fecha 9

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Defensa y Justicia recibe el próximo viernes 11 de septiembre a Gimnasia (Mendoza) por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Tito Tomaghello.

Así llegan Defensa y Justicia y Gimnasia (Mendoza) Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura Defensa y Justicia cayó 0 a 1 ante Lanús en el Ciudad de Lanús. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y empatado 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura En la fecha anterior, Gimnasia (Mendoza) logró empatar 2-2 ante Boca Juniors. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 11 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Gimnasia (Mendoza) fue el ganador por 2 a 1. El árbitro encargado de dirigir el partido será Jorge Baliño.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): 18 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs San Lorenzo: 3 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Dep. Riestra: 19 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Estudiantes: 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Horario Defensa y Justicia y Gimnasia (Mendoza), según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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