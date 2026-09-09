Defensa y Justicia y Gimnasia (Mendoza) se encuentran en la fecha 9

Defensa y Justicia recibe el próximo viernes 11 de septiembre a Gimnasia (Mendoza) por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Tito Tomaghello.
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Defensa y Justicia recibe el próximo viernes 11 de septiembre a Gimnasia (Mendoza) por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Tito Tomaghello.
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Defensa y Justicia cayó 0 a 1 ante Lanús en el Ciudad de Lanús. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y empatado 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .
En la fecha anterior, Gimnasia (Mendoza) logró empatar 2-2 ante Boca Juniors. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 11 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.
El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Gimnasia (Mendoza) fue el ganador por 2 a 1.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Jorge Baliño.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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