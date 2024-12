Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional Argentina

A una jornada del cierre del campeonato, la pelea por el título de la Liga Profesional se concentra en tres equipos, aunque Huracán aún no ha jugado su encuentro de la fecha 26 , el cual se llevará a cabo este lunes a las 21:30 en el estadio de Parque de los Patricios contra Platense .

Si al final del campeonato los equipos empatan en puntos, Vélez se vería favorecido. ¿Por qué? Por su diferencia de goles . En ese caso, tanto Talleres como el actual puntero tendrían la misma cantidad de puntos, pero eso no cambiaría el resultado. El criterio de desempate en situaciones de igualdad de puntos, incluso para el primer lugar, es el saldo de goles . Y en esa categoría, el equipo de Gustavo Quinteros cuenta con un +20 , mientras que el conjunto cordobés tiene un +9 , una diferencia casi imposible de superar.

El equipo con la mayor diferencia de goles será el que ocupe el lugar superior.

será el que ocupe el lugar superior. Si persiste el empate, se favorece al equipo que haya logrado un mayor número de goles a favor .

. Si la igualdad continúa, el criterio será a favor del equipo que, considerando únicamente los partidos jugados en el torneo, haya obtenido más puntos frente a los equipos con los que comparte la posición.

En caso de seguir igualados en puntos, se aplicará el siguiente orden de desempate: mayor diferencia de goles y, si aún persiste la igualdad, más goles a favor. Este procedimiento se repetirá tantas veces como sea necesario.

Embed

Racing, afuera de la lucha por el título de la Liga Profesional

Por su parte, Racing quedó fuera de la lucha, perdiendo una oportunidad única de obtener la doble corona, luego de haber ganado la Copa Sudamericana al vencer a Cruzeiro, de Brasil, en la final. Su derrota por 3-1 ante Central Córdoba en el Madre de Ciudades la dejó sin opciones de pelear por el título, relegada al rol de espectadora en la recta final del torneo. Con 43 puntos, se encuentra 5 unidades por debajo de Vélez, cuando solo restan 3 por disputar.

Incluso el director técnico Gustavo Costas no dudó en ser tajante con su declaración: “Nos cuesta, no es excusa, pero después de vivir lo que vivimos, lo logrado, el cuerpo te va pasando factura. Era difícil acomodarnos, cambiar el chip. Hoy nos costó mucho. Que termine rápido el año. Hay que cambiar el chip rápido, prepararse para todo lo que viene, tenemos que meternos de nuevo y seguir. No nos tenemos que quedar nada más con este logro. Racing es un equipo grande, hay que seguir pensando en lograr cosas importantes”, apuntó.

Embed

Además, se enfocó en el 2025, donde el DT pretende seguir aunque primero debe renovar su contrato luego de las elecciones que habrá en el club: “No me puedo quejar de este grupo, estoy orgulloso de este grupo. Ellos nos ilusionaron de nuevo contra Rosario, hicieron un partidazo… El mensaje es que tenemos que seguir, no quedarnos, no tenemos que ser mediocres y conformarnos con esto. Llevar a Racing a lo más alto, el año que viene tenemos que pelear cosas importantes”.

Las clasificaciones a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Sin embargo, también existe el "otro torneo", relacionado con la clasificación para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Tanto River como Boca llevan tiempo bajo presión para asegurar su lugar en la principal competencia internacional de América del Sur, lo que generó algo de ansiedad en los enfrentamientos previos de este domingo contra Rosario Central y Newell's, respectivamente. Esto está vinculado a la clasificación anual.

Así está la tabla anual rumbo a la Libertadores 2025.

En relación con la tabla anual, ya hay cinco equipos asegurados para la próxima Copa Libertadores, con la siguiente información:

Estudiantes (campeón de la Copa de la Liga)

Racing (campeón de la Copa Sudamericana)

Vélez (tabla anual)

Talleres de Córdoba (tabla anual)

River (tabla anual)

Embed

La victoria de la Academia en Asunción abrió un espacio adicional para Argentina en el principal torneo continental. Será necesario esperar a conocer a los campeones de la Liga (Vélez, Talleres o Huracán) y de la Copa Argentina (Vélez o Central Córdoba) para definir quiénes ocuparán los últimos lugares disponibles en la Libertadores. Los seis equipos restantes con mejor rendimiento en la clasificación de la temporada se clasificarán a la Copa Sudamericana.

River aplastó a Rosario Central 4-0, con goles de Pablo Solari (2), Miguel Ángel Borja y Gonzalo "Pity" Martínez, quien anotó de penal. Fue una jornada significativa en la que todos los jugadores se acercaron a abrazar a Marcelo Gallardo tras cada gol. Esto ocurrió después de que el entrenador recibiera la triste noticia del fallecimiento de su padre, el sábado, antes del partido en el Monumental. Muy conmovido, Gallardo expresó su agradecimiento por el apoyo de los hinchas y los jugadores. Con esta victoria, el Millonario aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2025.

Embed

Boca superó a Newell's 1-0 en Rosario con un tanto de Kevin Zenón, dando un paso crucial hacia su participación en el torneo más importante de Sudamérica, ya que garantizó, al menos, un puesto en el Repechaje de la Copa Libertadores. La única situación que podría perjudicar al Xeneize sería si Central Córdoba se coronara campeón de la Copa Argentina (enfrentando a Vélez en la final este miércoles, en Santa Fe) y si Huracán lograra alzarse con la Liga Profesional.