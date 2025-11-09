Con la mínima diferencia, Sarmiento venció a Instituto por 2 a 1

Por la fecha 15 del Clausura, el Verde logró los tres puntos en el estadio Eva Perón, frente a un rival que estuvo a un tanto de ahogarle el festejo. Sarmiento abrió la cuenta al minuto 1 del primer tiempo con el gol de cabeza convertido por Juan Manuel Insaurralde, y Manuel García amplió la cifra al minuto 5 para asegurar la victoria en la misma mitad después de un remate. El descuento de Instituto llegó a través de Stefano Moreyra cuando transcurrían 21' de la segunda mitad.

Un momento destacado del partido fue el gol de Stefano Moreyra en el minuto 21 del segundo tiempo. El volante conectó con el balón por la derecha y, desde la puerta del área, dejó sin opción al arquero Lucas Acosta con un potente disparo que entró sobre el palo izquierdo.

A pesar que Instituto tuvo una amplia superioridad en la posesión del balón (62% de promedio), su esfuerzo no alcanzó para remontar el resultado adverso frente al equipo visitante.

La figura del encuentro fue Juan Manuel Insaurralde. El defensor de Sarmiento fue importante debido a que convirtió 1 gol, recuperó 4 pelotas y despejó 6 balones peligrosos.

También fue clave en el estadio Eva Perón, Manuel García. El volante de Sarmiento se destacó frente a Instituto ya que convirtió 1 gol, dio 19 pases correctos y pateó 2 veces al arco.

El entrenador de Sarmiento, Facundo Sava, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Lucas Acosta en el arco; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Joel Godoy en la línea defensiva; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Manuel García y Leandro Suhr en el medio; y Iván Morales y Franco Frías en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Daniel Oldrá se plantaron con una estrategia 5-2-3 con Manuel Roffo bajo los tres palos; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar y Elías Pereyra en defensa; Juan Ignacio Méndez y Gastón Lodico en la mitad de cancha; y Jhon Córdoba, Juan Manuel Romero y Alex Luna en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Ariel Penel.

El Verde visitará a San Lorenzo en la próxima jornada, mientras que La Gloria recibirá a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes.

Cambios en Sarmiento

53' 2T - Salió Franco Frías por Lucas Pratto

68' 2T - Salieron Jonatan Gómez por Carlos Villalba y Iván Morales por Agustín Seyral

77' 2T - Salió Alex Vigo por Yair Arismendi

Amonestados en Sarmiento:

31' 1T Juan Manuel Insaurralde (Conducta antideportiva), 6' 2T Julián Contrera (Conducta antideportiva), 23' 2T Jonatan Gómez (Demorar el juego) y 43' 2T Agustín Seyral (Conducta antideportiva)

Cambios en Instituto

45' 2T - Salieron Nicolás Zalazar por Matias Fonseca y Juan Ignacio Méndez por Stefano Moreyra

60' 2T - Salieron Alex Luna por Jeremías Lázaro y Gastón Lodico por Matías Gallardo

80' 2T - Salió Elías Pereyra por Jonás Acevedo

Amonestado en Instituto:

7' 2T Stefano Moreyra (Conducta antideportiva)

