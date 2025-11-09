domingo 09 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de noviembre de 2025 - 21:23
Liga Profesional

Con la mínima diferencia, Sarmiento venció a Instituto por 2 a 1

Todo lo que dejó el duelo entre Sarmiento y Instituto: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Clausura.

Sarmiento vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura
BsAs (DataFactory)
Con la mínima diferencia, Sarmiento venció a Instituto por 2 a 1
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 15 del Clausura, el Verde logró los tres puntos en el estadio Eva Perón, frente a un rival que estuvo a un tanto de ahogarle el festejo. Sarmiento abrió la cuenta al minuto 1 del primer tiempo con el gol de cabeza convertido por Juan Manuel Insaurralde, y Manuel García amplió la cifra al minuto 5 para asegurar la victoria en la misma mitad después de un remate. El descuento de Instituto llegó a través de Stefano Moreyra cuando transcurrían 21' de la segunda mitad.

Lee además
agonico gol le da triunfo 1-0 a aldosivi sobre banfield

Agónico gol le da triunfo 1-0 a Aldosivi sobre Banfield
boca juniors fue superior al vencer 2 a 0 a river plate y quedarse con el superclasico

Boca Juniors fue superior al vencer 2 a 0 a River Plate y quedarse con el Superclásico

Un momento destacado del partido fue el gol de Stefano Moreyra en el minuto 21 del segundo tiempo. El volante conectó con el balón por la derecha y, desde la puerta del área, dejó sin opción al arquero Lucas Acosta con un potente disparo que entró sobre el palo izquierdo.

A pesar que Instituto tuvo una amplia superioridad en la posesión del balón (62% de promedio), su esfuerzo no alcanzó para remontar el resultado adverso frente al equipo visitante.

La figura del encuentro fue Juan Manuel Insaurralde. El defensor de Sarmiento fue importante debido a que convirtió 1 gol, recuperó 4 pelotas y despejó 6 balones peligrosos.

También fue clave en el estadio Eva Perón, Manuel García. El volante de Sarmiento se destacó frente a Instituto ya que convirtió 1 gol, dio 19 pases correctos y pateó 2 veces al arco.

El entrenador de Sarmiento, Facundo Sava, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Lucas Acosta en el arco; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Joel Godoy en la línea defensiva; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Manuel García y Leandro Suhr en el medio; y Iván Morales y Franco Frías en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Daniel Oldrá se plantaron con una estrategia 5-2-3 con Manuel Roffo bajo los tres palos; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar y Elías Pereyra en defensa; Juan Ignacio Méndez y Gastón Lodico en la mitad de cancha; y Jhon Córdoba, Juan Manuel Romero y Alex Luna en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Ariel Penel.

El Verde visitará a San Lorenzo en la próxima jornada, mientras que La Gloria recibirá a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes.

Cambios en Sarmiento
  • 53' 2T - Salió Franco Frías por Lucas Pratto
  • 68' 2T - Salieron Jonatan Gómez por Carlos Villalba y Iván Morales por Agustín Seyral
  • 77' 2T - Salió Alex Vigo por Yair Arismendi
Amonestados en Sarmiento:
  • 31' 1T Juan Manuel Insaurralde (Conducta antideportiva), 6' 2T Julián Contrera (Conducta antideportiva), 23' 2T Jonatan Gómez (Demorar el juego) y 43' 2T Agustín Seyral (Conducta antideportiva)

Cambios en Instituto
  • 45' 2T - Salieron Nicolás Zalazar por Matias Fonseca y Juan Ignacio Méndez por Stefano Moreyra
  • 60' 2T - Salieron Alex Luna por Jeremías Lázaro y Gastón Lodico por Matías Gallardo
  • 80' 2T - Salió Elías Pereyra por Jonás Acevedo
Amonestado en Instituto:
  • 7' 2T Stefano Moreyra (Conducta antideportiva)

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Agónico gol le da triunfo 1-0 a Aldosivi sobre Banfield

Boca Juniors fue superior al vencer 2 a 0 a River Plate y quedarse con el Superclásico

Vélez se enfrentará a Gimnasia por la fecha 15

Por la fecha 15 se enfrentarán Argentinos Juniors y Belgrano

Independiente Riv. (M) y Central Córdoba (SE) se encuentran en la fecha 15

Lo que se lee ahora
Colapinto entra de incógnito al Fan Zone con el guardaespaldas detrás. (@ColapintoFiles). video
Deportes.

Franco Colapinto sorprendió en Brasil: entró disfrazado como Valderrama al Fan Zone de San Pablo

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Cómo será el nuevo requisito para renovar la licencia de conducir.   video
Trámites.

Licencia de conducir en Jujuy: qué documentación hay que llevar, cómo sacar turno y cuánto cuesta

Feriados provinciales en Jujuy.
Calendario.

Feriados provinciales Jujuy 2025: Cuándo caen y cuáles son fines de semana largo

Presencia de arañas en la casa ¿qué significa?  
Alimañas.

¿Qué significa que aparezcan arañas en tu casa? La guía completa

Cuándo es el próximo feriado del año.  
Calendario.

Cuándo caen los feriados nacionales de noviembre 2025

Colapinto entra de incógnito al Fan Zone con el guardaespaldas detrás. (@ColapintoFiles). video
Deportes.

Franco Colapinto sorprendió en Brasil: entró disfrazado como Valderrama al Fan Zone de San Pablo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel