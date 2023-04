https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCq_bCUNJH9g%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJymaG6uVx4ZCjdNAq9jftkYjVwS2bPMbqRiKnzjSP9MxfCZCLySyhZAZBQg48ZAhGqeMkqyJKx0mW3NuX3ZBGMOv7qqJypzNRIYVg1kfgbBtqoTEnHHZBMwfDPZCpJnZC4Jh4MCLjaV9A7ZBdWktlZAgAH73umZAW45mQZDZD View this post on Instagram A post shared by Muy Independiente (@muycai)

Cabe recordar que el ex director técnico de Nacional y Estudiantes de La Plata estuvo desde un principio entre los posibles reemplazantes de Leandro Stilitano, pero Fabián Doman, ex presidente de "Rey de Copas", declaró que no pudo ser por cuestiones económicas. Finalmente, el "Ruso" ha sido designado en Avellaneda.

_Ricardo Zielinski .jpg

El dato de color: Zielinski supo ser entrenador de Racing. Fue su único paso previo por otro de los cinco grandes, pero apenas duró 13 partidos en 2016. Con este acuerdo, el Ruso se convertirá en el noveno técnico en dirigir al Rojo y a la Academia en toda la historia. El último en hacerlo fue Sebastián Beccacece, pero la lista la integran nombres de peso como José Omar Pastoriza, el Bocha Maschio y Miguel Ángel Brindisi.

Zielinski arriba a un club envuelto en una profunda crisis deportiva e institucional. El equipo viene de perder 1-0 ante Rosario Central como visitante, no gana hace diez fechas y está hundido en la tabla de la Liga Profesional. Asimismo, acaba de ser noticia por la renuncia de su presidente, Fabián Doman. En su lugar, asumió de manera transitoria el vicepresidente primero, Néstor Grindetti.

El entrenador de 63 años cuenta con una vasta trayectoria, sobre todo en el ascenso, que se inició en Ituzaingó en 1996 y siguió en Atlanta (1997-1998), San Telmo (1998-1999), Deportivo Morón (1999-2000), Temperley (2000-2001 y 2006-2007), San Martín de San Juan (2001), Defensa y Justicia (2002-2003), All Boys (2003-2004), Juventud Antoniana (2004), El Porvenir (2005), Ben Hur (2007-2008), Chacarita (2008-2009 y ascenso a Primera División), Patronato (2010).