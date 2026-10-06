martes 06 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2026 - 17:49
Deportes.

La Liga Jujeña definió las semifinales del Clausura: días, horarios y partidos

La Liga Jujeña confirmó las semifinales del Torneo Clausura “Gringo” Flores. Los encuentros femeninos y masculinos se jugarán en La Tablada.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Semifinales liga jujeña

La Liga Jujeña de Fútbol confirmó la programación de las semifinales del Torneo Clausura “Gringo” Flores, tanto en primera división masculina como femenina. Los encuentros se disputarán el jueves 8 y viernes 9 de octubre, en el estadio La Tablada, donde ocho equipos buscarán conseguir su clasificación a las finales del certamen.

Lee además
Liga Jujeña de Fútbol: así se jugarán los cuartos de final
Deportes.

Liga Jujeña de Fútbol: así se jugarán los cuartos de final del Clausura
Seleccionado de la Liga Jujeña.
Deportes.

El seleccionado de la Liga Jujeña vive un gran presente y va por más en la Copa País

La programación quedó establecida este lunes por la noche, durante la reunión del Consejo Directivo de la entidad. Serán cuatro partidos distribuidos en dos jornadas, con cruces que prometen emociones en la definición del campeonato local.

Semifinales del Torneo Clausura: días y horarios

La actividad comenzará el jueves 8 de octubre con un encuentro femenino y continuará con uno masculino. El viernes se disputarán las otras dos semifinales, también en La Tablada.

Jueves 8/10

19:00 | La Viña vs. Luján (Femenino)

21:00 | Gimnasia vs. Luján (Masculino)

Viernes 9/10

14:30 | Palermo vs. Gimnasia (Femenino)

16:30 | Cuyaya vs. Zapla (Masculino)

De esta manera, el fútbol femenino tendrá como protagonistas a La Viña, Luján, Palermo y Gimnasia, mientras que en la rama masculina los equipos que buscarán llegar a la final serán Gimnasia, Luján, Cuyaya y Altos Hornos Zapla.

Domingo con acción por el Torneo Regional Amateur

El domingo 11 de octubre también tendrá una importante agenda por el Torneo Regional Amateur, con tres equipos de la Liga Jujeña en competencia.

En el estadio Plinio Zabala, Talleres de Perico recibirá a Mitre de Salta desde las 17:00.

En tanto, en el estadio La Tablada, Los Perales enfrentará a Altos Hornos Zapla a partir de las 18:30.

La programación se completará en Libertador General San Martín, donde Alberdi será local ante Luján desde las 16:00.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Liga Jujeña de Fútbol: así se jugarán los cuartos de final del Clausura

El seleccionado de la Liga Jujeña vive un gran presente y va por más en la Copa País

Las selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol debutan en el Torneo Nacional

Se definieron los semifinalistas de la Liga Jujeña de Fútbol

La Selección de la Liga Jujeña enfrenta a Catamarca por la Copa País: día, hora y estadio

Lo que se lee ahora
Los impactantes números de Lionel Messi en la selección argentina.
Deportes.

Lionel Messi y su historia con la Selección: todos sus números antes de la despedida

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Muerte en un departamento del centro: qué reveló la autopsia preliminar
Jujuy.

Muerte en un departamento de San Salvador de Jujuy: qué reveló la autopsia preliminar

Dos choques múltiples complican el tránsito hacia el centro de Jujuy desde las 7.30. Uno involucró a seis vehículos sobre Ruta 9 y se registran demoras. video
Jujuy.

Dos choques múltiples complicaron el ingreso a Jujuy: hubo demoras en el acceso sur

Virgen de Río Blanco. video
Religión.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo serán las actividades en Jujuy

Se viene la despedida.
Emocionante.

Así será la gran despedida de Lionel Messi: varios artistas, homenajes y una sorpresa

La Virgen de Río Blanco convoca nuevamente a miles de feligreses en Jujuy. El 7 de octubre es día no laborable y habrá misas, peregrinación y procesión.
Jujuy.

7 de octubre en Jujuy, día no laborable: qué dice la ley por el Día de la Virgen

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel