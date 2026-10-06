La Liga Jujeña definió las semifinales del Clausura: días, horarios y partidos

La Liga Jujeña de Fútbol confirmó la programación de las semifinales del Torneo Clausura “Gringo” Flores, tanto en primera división masculina como femenina. Los encuentros se disputarán el jueves 8 y viernes 9 de octubre, en el estadio La Tablada, donde ocho equipos buscarán conseguir su clasificación a las finales del certamen.

Deportes. El seleccionado de la Liga Jujeña vive un gran presente y va por más en la Copa País

Deportes. Liga Jujeña de Fútbol: así se jugarán los cuartos de final del Clausura

La programación quedó establecida este lunes por la noche, durante la reunión del Consejo Directivo de la entidad. Serán cuatro partidos distribuidos en dos jornadas, con cruces que prometen emociones en la definición del campeonato local.

La actividad comenzará el jueves 8 de octubre con un encuentro femenino y continuará con uno masculino. El viernes se disputarán las otras dos semifinales, también en La Tablada.

19:00 | La Viña vs. Luján (Femenino)

21:00 | Gimnasia vs. Luján (Masculino)

Viernes 9/10

14:30 | Palermo vs. Gimnasia (Femenino)

16:30 | Cuyaya vs. Zapla (Masculino)

De esta manera, el fútbol femenino tendrá como protagonistas a La Viña, Luján, Palermo y Gimnasia, mientras que en la rama masculina los equipos que buscarán llegar a la final serán Gimnasia, Luján, Cuyaya y Altos Hornos Zapla.

Domingo con acción por el Torneo Regional Amateur

El domingo 11 de octubre también tendrá una importante agenda por el Torneo Regional Amateur, con tres equipos de la Liga Jujeña en competencia.

En el estadio Plinio Zabala, Talleres de Perico recibirá a Mitre de Salta desde las 17:00.

En tanto, en el estadio La Tablada, Los Perales enfrentará a Altos Hornos Zapla a partir de las 18:30.

La programación se completará en Libertador General San Martín, donde Alberdi será local ante Luján desde las 16:00.