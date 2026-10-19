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19 de octubre de 2026 - 21:22
Deportes.

Matías Clapier terminó quinto en el Turismo Pista de Concepción del Uruguay

Matías Clapier logró una importante remontada en la final disputada de Turismo Pista en Entre Ríos y mantiene sus posibilidades en la recta final.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Matías Clapier terminó quinto en el Turismo Pista de Concepción del Uruguay 

El piloto jujeño Matías Clapier consiguió un quinto puesto en la final del Turismo Pista disputada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y mantiene intactas sus esperanzas de llegar con posibilidades al Gran Premio Coronación.

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A pesar de un fin de semana complicado, logró avanzar posiciones y cerrar una carrera que le permite seguir en la pelea de cara a la última fecha del campeonato. Con la atención del equipo Robledo Competición, Clapier mostró una importante recuperación durante la competencia y consiguió ubicarse entre los cinco mejores del clasificador.

Una remontada clave para Matías Clapier en Entre Ríos

El fin de semana no comenzó de la manera esperada para el representante jujeño, que debió afrontar distintas dificultades durante el desarrollo de la actividad. Sin embargo, en la carrera final, disputada durante la mañana del domingo, Clapier mostró un ritmo competitivo y una actitud ofensiva desde las primeras vueltas.

Matías Clapier terminó quinto en el Turismo Pista de Concepción del Uruguay

Matías Clapier terminó quinto en el Turismo Pista de Concepción del Uruguay

El piloto consiguió avanzar de manera sostenida, superar rivales y acercarse a los puestos de mayor protagonismo. Su rendimiento le permitió cruzar la bandera a cuadros en la quinta posición, un resultado importante teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el resto del fin de semana.

Tras finalizar la competencia, Clapier destacó el trabajo realizado junto a su equipo y valoró la posibilidad de mantener sus aspiraciones para el cierre del campeonato. “Fue un fin de semana algo enredado, pese a eso nos vamos con un quinto puesto en la final que vale mucho por cómo venía la actividad. Agradecido a todo el equipo y sponsors, ahora a pensar de lleno en cerrar el año y dar todo en Rafaela sabiendo que tendremos que ir en busca de la victoria para intentar pensar en grande”, comentó Matías.

Rafaela será el escenario de la definición del campeonato

La próxima presentación marcará el cierre de la temporada y se disputará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el circuito de Rafaela, provincia de Santa Fe. Clapier llegará a esa instancia con la necesidad de buscar la victoria para sostener sus aspiraciones deportivas y pelear por el gran objetivo del año.

Matías Clapier terminó quinto en el Turismo Pista de Concepción del Uruguay

Matías Clapier terminó quinto en el Turismo Pista de Concepción del Uruguay

El quinto puesto conseguido en Concepción del Uruguay representa un impulso para el piloto jujeño, que ahora concentrará su preparación en la última competencia de la temporada. Con el respaldo de Robledo Competición y sus patrocinadores, Matías Clapier buscará cerrar el campeonato de la mejor manera y llevar al automovilismo jujeño a los primeros planos en el Gran Premio Coronación.

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