Estudiantes se enfrentará a Platense por la fecha 9

Por la fecha 9 del Apertura, Estudiantes y Platense se enfrentan el viernes 6 de marzo desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.
Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
Platense terminó con un empate en 0 frente a Dep. Riestra en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 1 gol y sumó 1 a favor.
Estudiantes llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Vélez. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 empate, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 1.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue un empate por 1 a 1.
