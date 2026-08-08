Talleres vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

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El juego entre Talleres y Lanús se disputará el próximo martes 11 de agosto por la fecha 4 del Clausura, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Así llegan Talleres y Lanús En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura Talleres ganó por 4-0 el juego pasado ante Platense.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura Lanús cayó 0 a 1 ante Instituto. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 1 oportunidad. Con 2 goles a favor, ha recibido 3 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 1-1. El árbitro seleccionado para el encuentro será Luis Lobo Medina.

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Gimnasia (Mendoza): 17 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Rosario Central: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Independiente: 17 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Argentinos Juniors: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Boca Juniors: 28 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar Horario Talleres y Lanús, según país Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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