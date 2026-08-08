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8 de agosto de 2026 - 14:19
Liga Profesional

Talleres vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Talleres y Lanús se enfrentan en el Estadio Mario Alberto Kempes, con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El duelo se jugará el martes 11 de agosto desde las 21:00 (hora Argentina).

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Talleres vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Talleres y Lanús se disputará el próximo martes 11 de agosto por la fecha 4 del Clausura, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en el Estadio Mario Alberto Kempes.

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Así llegan Talleres y Lanús

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres ganó por 4-0 el juego pasado ante Platense.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús cayó 0 a 1 ante Instituto. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 1 oportunidad. Con 2 goles a favor, ha recibido 3 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 1-1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Luis Lobo Medina.


Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Gimnasia (Mendoza): 17 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Rosario Central: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Independiente: 17 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Argentinos Juniors: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Boca Juniors: 28 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Talleres y Lanús, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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