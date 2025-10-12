domingo 12 de octubre de 2025

12 de octubre de 2025 - 13:09
San Salvador de Jujuy.

Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto

Por una rotura de acueducto en Santa Rosa, habrá cortes de agua desde las 14hs para realizar los trabajos pertinentes en este domingo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
corte de agua.gif

Agua Potable de Jujuy S.E. detectó una rotura en el acueducto principal que abastece a la zona de Santa Rosa. Para realizar la reparación se interrumpe el servicio de agua potable desde las 14:00 hasta aproximadamente las 22:00. El restablecimiento será paulatino a partir de ese horario.

Barrios afectados por el corte de agua en este domingo

Los barrios alcanzados por el corte son:

  • Mariano Moreno,
  • San Cayetano,
  • EPAM III,
  • 790 Viviendas,
  • Castañeda,
  • Santa Rosa,
  • Luján,
  • Cnel. Arias
  • Alto Gorriti.
Corte de agua
Corte de agua en San Salvador de Jujuy. Personal de Redes, Acueductos, Log&iacute;stica, Electromec&aacute;nica y Seguridad e Higiene ya se encuentra trabajando para solucionar el inconveniente de manera definitiva y normalizar el servicio al 100% en el menor tiempo posible.

Corte de agua en San Salvador de Jujuy.

Personal de Redes, Acueductos, Logística, Electromecánica y Seguridad e Higiene ya se encuentra trabajando para solucionar el inconveniente de manera definitiva y normalizar el servicio al 100% en el menor tiempo posible.

La empresa informó que personal de Redes, Acueductos, Logística, Electromecánica y Seguridad e Higiene trabaja en el lugar. El objetivo es solucionar el inconveniente de manera definitiva y normalizar el servicio al 100% en el menor tiempo posible.

Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del agua almacenada y mantenerse atentos a nuevas comunicaciones oficiales. La compañía agradeció la paciencia y comprensión por las molestias ocasionadas.

Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto
