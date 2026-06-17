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17 de junio de 2026 - 19:31
Economía.

El BID aprobó un crédito para la Argentina de US$1200 millones

El aval del organismo busca mejorar el acceso del país al crédito privado y respaldar un programa de reformas en seguridad y justicia.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
El Presidente Javier Milei y el presidente del BID Ilan Golfajn.

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Según informó el organismo, se trata de la primera garantía otorgada a la Argentina para respaldar este tipo de reformas. El objetivo es movilizar financiamiento privado y acompañar el plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional.

Para qué será el financiamiento

El respaldo del BID estará vinculado al programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia, conocido como PROSEJUS. La iniciativa apunta a fortalecer reformas del Gobierno argentino orientadas a reducir la impunidad de delitos asociados a organizaciones criminales.

El programa busca mejorar la capacidad del sistema de seguridad y justicia para aumentar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal y la recuperación de activos de origen ilícito.

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El BID aprob&oacute; un financiamiento para la Argentina de US$1200 millones.

El BID aprobó un financiamiento para la Argentina de US$1200 millones.

Qué áreas se buscará fortalecer

El proyecto se enmarca en la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID. Según el organismo, tendrá un enfoque integral e incluirá un programa basado en resultados para fortalecer las capacidades de las fuerzas federales de seguridad, la investigación y la inteligencia criminal.

Además, el BID estimó que el costo directo del crimen y la violencia en el país representa el 3,9% del PBI, un nivel superior al promedio regional.

Otro respaldo financiero para el Gobierno

La aprobación del BID llega después de que el Banco Mundial también avalara garantías para que la Argentina acceda a créditos por hasta US$2000 millones. Con estas herramientas, el Gobierno busca conseguir financiamiento en mejores condiciones y reducir costos en un contexto de vencimientos de deuda.

El aval del BID, por US$500 millones, permitiría movilizar hasta US$1200 millones de financiamiento privado para el país.

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