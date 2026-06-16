El Banco Mundial le aprobó garantías a Argentina para créditos por US$2000 millones

El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones aprobaron garantías para que la Argentina pueda acceder a créditos por hasta US$2000 millones , una operación que apunta a reforzar el financiamiento del país antes de un vencimiento clave de deuda.

País. Cómo operar con Banco Macro durante el fin de semana largo

Según se informó, el préstamo comercial tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años. La novedad llega a poco más de 20 días del pago por US$4400 millones que la Argentina debe afrontar con bonistas locales y del exterior.

El paquete combina dos avales del Grupo Banco Mundial: una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y una garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones.

En conjunto, esas garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de deuda del préstamo comercial. Según el organismo, esto le permitirá al país reducir costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública.

image El presidente Javier Milei; la secretaria de la presidencia, Karina Milei; el ministro Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno junto con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga.

La operación también busca respaldar la agenda de reformas del Gobierno y ayudar a restablecer el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de capital.

Qué dijo el Banco Mundial

Desde el Banco Mundial señalaron que la estructura financiera apunta a facilitar el regreso del país a los mercados en condiciones más accesibles, además de impulsar reformas orientadas al crecimiento, la inversión privada y la productividad.

También remarcaron que la operación podría generar ahorros en un momento de necesidad financiera para el país y atraer inversiones vinculadas a infraestructura e inclusión financiera.

A la espera del BID

El Gobierno también espera que el Banco Interamericano de Desarrollo apruebe garantías adicionales. Según lo informado, el aval del BID sería por US$500 millones.

Con este esquema, el equipo económico busca fuentes de financiamiento más baratas que el mercado internacional de deuda, en medio de un calendario de vencimientos exigente.