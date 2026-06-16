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16 de junio de 2026 - 18:46
Economía.

El Banco Mundial le aprobó garantías a Argentina para créditos por US$2000 millones

El organismo aprobó garantías para que el país acceda a un préstamo comercial por hasta US$2000 millones, con plazo de seis años.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Banco Mundial.

Banco Mundial.

El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones aprobaron garantías para que la Argentina pueda acceder a créditos por hasta US$2000 millones, una operación que apunta a reforzar el financiamiento del país antes de un vencimiento clave de deuda.

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Según se informó, el préstamo comercial tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años. La novedad llega a poco más de 20 días del pago por US$4400 millones que la Argentina debe afrontar con bonistas locales y del exterior.

Para qué servirán las garantías

El paquete combina dos avales del Grupo Banco Mundial: una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y una garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones.

En conjunto, esas garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de deuda del préstamo comercial. Según el organismo, esto le permitirá al país reducir costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública.

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El presidente Javier Milei; la secretaria de la presidencia, Karina Milei; el ministro Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno junto con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga.

El presidente Javier Milei; la secretaria de la presidencia, Karina Milei; el ministro Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno junto con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga.

La operación también busca respaldar la agenda de reformas del Gobierno y ayudar a restablecer el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de capital.

Qué dijo el Banco Mundial

Desde el Banco Mundial señalaron que la estructura financiera apunta a facilitar el regreso del país a los mercados en condiciones más accesibles, además de impulsar reformas orientadas al crecimiento, la inversión privada y la productividad.

También remarcaron que la operación podría generar ahorros en un momento de necesidad financiera para el país y atraer inversiones vinculadas a infraestructura e inclusión financiera.

A la espera del BID

El Gobierno también espera que el Banco Interamericano de Desarrollo apruebe garantías adicionales. Según lo informado, el aval del BID sería por US$500 millones.

Con este esquema, el equipo económico busca fuentes de financiamiento más baratas que el mercado internacional de deuda, en medio de un calendario de vencimientos exigente.

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