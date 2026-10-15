Legislatura: El Ministro de Turismo respondió sobre el impacto económico, las estadísticas oficiales y el uso de recursos públicos

El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas , participó este jueves de una sesión especial de interpelación en la Legislatura provincial, donde respondió consultas de diputados de distintos bloques sobre el impacto económico del turismo, las estadísticas oficiales, las contrataciones y el uso de recursos públicos. Tras la sesión, defendió su gestión y brindó precisiones sobre algunos de los principales cuestionamientos.

El funcionario calificó la jornada como positiva y destacó que se trató, según sus palabras, de la primera interpelación a un ministro provincial en 25 años.

“Creo que hemos dado respuesta dentro de toda la información que nosotros teníamos”, sostuvo. También señaló que algunas preguntas correspondían a competencias de otros ministerios.

Federico Posadas dijo sobre su presencia que “ creo que es positivo. Después de veinticinco años, primera interpelación que se hace en la provincia. Han pasado muchos gobiernos, han pasado muchas administraciones. Es la primera vez que se toma la decisión unánime por parte del cuerpo de interpelar a un ministro”, expresó.

“Todos los diputados preguntaron todo lo que autorizaba el presidente. Así que creo que hemos dado respuesta dentro de toda la información que nosotros teníamos”, afirmó. Posadas aclaró que algunos planteos correspondían a competencias de otras dependencias provinciales y aseguró que respondió las consultas relacionadas directamente con el Ministerio de Cultura y Turismo.

Qué dijo sobre su patrimonio personal

Uno de los cuestionamientos realizados durante la interpelación estuvo relacionado con la evolución patrimonial del funcionario desde su incorporación al Gobierno provincial. “Nuestro patrimonio es el mismo desde que entramos al Ministerio de Cultura y Turismo. El único movimiento que hubo fue la venta de una casa en la provincia de Salta y una compra de una casa en la provincia de Jujuy”, sostuvo.

Además, aseguró que los restantes inmuebles ya formaban parte de su patrimonio antes de asumir el cargo. “Todos los demás inmuebles ya los tenía con anterioridad, con lo cual no ha habido crecimiento patrimonial”, remarcó.

La explicación sobre la contratación de su esposa

Otro de los temas abordados fue la contratación de familiares para actividades vinculadas con el Estado provincial. “Otro ministerio en el año 2020 contrató a mi mujer, que efectivamente fue así”, confirmó. “Fue lo único que se pudo plantear en términos de alguna cuestión que obviamente normativamente está permitida”, señaló. “Ya mi mujer no hace eventos para niños y no es contratada. Fue el único evento dentro del cual fue contratada por parte de otro ministerio”, explicó.

En relación con la confitería del Cabildo, Posadas aseguró que se realizó una licitación en la que participaron ocho oferentes. “Nosotros se lo dimos al que entendíamos que era el mejor postor, que yo no lo conozco personalmente, que es Cabra, que está funcionando muy bien”, afirmó. El ministro indicó que se aplicaron mecanismos similares para los espacios vinculados con Lola Mora. “Se hicieron concursos en todas las instancias, se hicieron licitaciones, están totalmente transparentadas”, manifestó.

La radicación de Posadas en Jujuy

El funcionario también respondió cuestionamientos sobre las fechas de su radicación en la provincia y su posterior incorporación al Gobierno. “Hay un desfasaje de fechas. Esto fue antes de que yo asumiera como ministro de Turismo. Yo ya desde el 2014 estaba yendo y viniendo, y ya después me establecí directamente en el 2015 y fui ministro a fines del 2017”, detalló. “Por ahí lo que hacían era solapar las fechas como si hubieran sido de manera concurrente y fueron en distintos momentos históricos”, sostuvo.

“Creo que hemos dado respuesta dentro de toda la información que nosotros teníamos" “Creo que hemos dado respuesta dentro de toda la información que nosotros teníamos"

La Renga y el impacto económico de hasta $9.000 millones

Uno de los principales temas de debate fue el recital de La Renga y las cifras difundidas sobre el movimiento económico que generó en Jujuy. Posadas sostuvo que el evento produjo un impacto estimado de entre 7.500 y 9.000 millones de pesos y defendió la importancia de los espectáculos masivos para la actividad turística.

El ministro cuestionó que durante el debate se compararan esos montos con los ingresos provinciales por regalías mineras, al considerar que se trata de indicadores diferentes.

“Los 7.500 o 9.000 millones de pesos que generó La Renga como evento en sí no se pueden comparar con el pago de regalías mineras” “Los 7.500 o 9.000 millones de pesos que generó La Renga como evento en sí no se pueden comparar con el pago de regalías mineras”

Según explicó, el impacto económico contempla el movimiento generado en distintas actividades, como alojamiento, gastronomía, transporte y otros servicios, y no representa necesariamente dinero que ingresa a las arcas provinciales.

También mencionó que las regalías mineras alcanzaron los 5.000 millones de pesos durante 2025 y los 15.000 millones entre enero y abril de 2026, cifras que utilizó para ilustrar la diferencia entre ambos conceptos.

Cuántos puestos de trabajo genera el turismo en Jujuy

Otra de las discusiones estuvo relacionada con la cantidad de empleos vinculados a la actividad turística. Posadas rechazó que se hubieran atribuido 60.000 puestos de trabajo exclusivamente al sector y aclaró que esa cifra corresponde, según su explicación, al conjunto del empleo formal privado de distintas actividades.

En cuanto al turismo, aseguró que la cantidad de puestos de trabajo pasó de 18.000 a 28.000 en los últimos diez años.

El ministro precisó que esa estimación incluye empleos formales e informales, tanto directos como indirectos, y afirmó que se utilizó la misma metodología para comparar ambos períodos.

Las cifras fueron presentadas por el funcionario durante sus explicaciones y forman parte de los indicadores cuya metodología fue objeto de cuestionamientos en la Legislatura.

Tren Solar: Posadas defendió su impacto, pero no precisó si es deficitario

El funcionamiento del Tren Solar de la Quebrada también fue abordado durante la interpelación. Consultado sobre si el emprendimiento genera ganancias o pérdidas, Posadas reconoció que no contaba con los datos financieros específicos: “No conozco los números finitos”, respondió.

Sin embargo, defendió la inversión al considerar que determinados proyectos estatales pueden producir beneficios económicos indirectos, incluso cuando no generan ganancias operativas. Según su análisis, el Tren Solar contribuye al posicionamiento turístico de Jujuy y puede influir en la decisión de los visitantes de elegir la provincia como destino.

El ministro también sostuvo que la actividad turística genera, en promedio, alrededor de un millón de dólares diarios de movimiento económico en Jujuy, aunque en sus declaraciones posteriores a la sesión no detalló el cálculo utilizado para esa estimación.

Auditorías, licitaciones y cuestionamientos a la gestión

Durante la sesión también se plantearon preguntas relacionadas con las cuentas del Ministerio de Cultura y Turismo y distintos procedimientos de contratación. Posadas aseguró que la documentación correspondiente a su gestión se encuentra auditada y presentada hasta 2024. Reconoció que existieron observaciones que, según afirmó, fueron respondidas y subsanadas. Además, defendió los procedimientos realizados para la concesión de la confitería del Cabildo y las contrataciones vinculadas con Lola Mora. En el caso del Cabildo, indicó que participaron ocho oferentes y sostuvo que se seleccionó la propuesta considerada más conveniente.

El funcionario afirmó que los concursos y licitaciones fueron transparentes. Estas explicaciones representan la posición del ministro frente a los cuestionamientos legislativos.

El respaldo del gobernador y las tensiones políticas

Sobre el contexto político de la interpelación, Posadas destacó que contó con el respaldo del gobernador para presentarse ante los diputados y responder las consultas. También consideró que los funcionarios deben brindar explicaciones sobre sus decisiones y rendir cuentas de los actos de gobierno.

Consultado por las diferencias dentro del oficialismo, evitó confirmar una ruptura, aunque reconoció tensiones relacionadas con las aspiraciones electorales y la continuidad de algunos dirigentes en sus cargos: “Tenemos que trabajar, no tenemos que entrar en instancias electorales antes de tiempo”, expresó.

Finalmente, señaló que las definiciones sobre candidaturas y equipos políticos deberían resolverse hacia fin de año y manifestó su respaldo al liderazgo del gobernador.

La interpelación concluyó con las exposiciones de los distintos bloques legislativos. La jornada dejó sobre la mesa los debates sobre cómo se calcula el impacto económico del turismo, la transparencia en el manejo de recursos y los resultados de las inversiones públicas destinadas a posicionar a Jujuy como destino turístico.