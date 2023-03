También dijo que "después de una elección ciertamente sí podría pasar" pero aseguró que el viaje depende de "miles de factores" y no pudo estimar "en cuánto tiempo será posible".

"Después de una elección ciertamente que sí. Por eso en tiempo electoral no se hacen viajes en los países, para evitar que la presencia sea usada por el partido gobernante para una reelección o algo por el estilo. Yo quiero ir a Argentina", ratificó Bergoglio.

El Papa Francisco expresó que la disciplina del celibato en la iglesia occidental podría ser revisada, ya que considera que se trata de una norma temporal. Sus palabras tuvieron lugar en una entrevista que le hizo el periodista Daniel Hadad, donde también se conoció que el Pontífice tiene intenciones de visitar la Argentina.

"En la Iglesia Católica hay sacerdotes casados: todo el rito oriental es casado. Todo. Todo el rito oriental. Acá en la Curia tenemos uno, hoy mismo me lo crucé, que tiene su señora, su hijo", indicó el pontífice en una entrevista con colegas Infobae al ser consultado sobre el celibato.

El Papa Francisco afirmó que aunque no cree que revisar la norma del celibato aumente la cantidad de personas que se unan al sacerdocio, no hay contradicción en que los sacerdotes puedan casarse.

"El celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal: no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido; no es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre", profundizó Francisco.

"De hecho todos los de la iglesia oriental están casados. O los que quieren. Ahí hacen una opción. Antes de la ordenación la opción por casarse o por ser célibes", continuó.

En una parte de la entrevista, el Papa criticó actitudes machistas y afirmó que el celibato "a veces" puede contribuir a ello.

Durante una conferencia de prensa en enero de 2019, después de su viaje a Panamá, el Papa Francisco recordó una cita del Papa Pablo VI, en la que expresaba su preferencia por "dar la vida antes de cambiar la ley del celibato".

Aunque el Papa Francisco no está a favor de revisar la disciplina del celibato en general, sí considera la posibilidad de hacer alguna excepción en áreas geográficas remotas, como por ejemplo, en las islas del Pacífico.

La Iglesia alemana lidera el pedido de revisión del celibato y recientemente votó casi por unanimidad en su Asamblea Sinodal el texto de acción "El celibato de los sacerdotes - confirmación y apertura", que contó con la participación de 44 de los 60 obispos presentes en el Sínodo.

Francisco comparó al gobierno de Nicaragua con las "dictaduras" comunistas y de Hitler

El Papa Francisco criticó el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez en Nicaragua y lo atribuyó al "desequilibrio" del presidente Daniel Ortega. Además, comparó al gobierno nicaragüense con regímenes dictatoriales comunistas y el régimen nazi de Adolf Hitler.

"Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", señaló el pontífice en la entrevista que publica Infobae sobre el prelado condenado el mes pasado a 26 años de prisión.

Para el Papa, la situación en Nicaragua "es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas".

"Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Guarangas", detalló Jorge Bergoglio, en medio de las persecuciones que han padecido miembros e instituciones de la Iglesia y otros sectores políticos y sociales de parte del gobierno de Ortega.

En el mes pasado, Francisco había recordado a Álvarez apenas fue condenado a 26 años de prisión, y reclamó un "ejercicio paciente del diálogo" en el país latinoamericano para alcanzar la paz a la vez que pidió soluciones a los "responsables políticos" de la crisis.

"Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco. Y no puedo no recordar aquí con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Roland Álvarez, a quien quiero tanto, condenado a 26 años de cárcel", expresó el pontífice en aquella ocasión luego de pronunciar la oración dominical del Ángelus en el Vaticano.

El obispo Rolando Álvarez, quien se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 19 de agosto y posteriormente fue trasladado a la cárcel La Modelo de Tipitapa, fue condenado el mes pasado en Nicaragua a una pena de 26 años y cuatro meses por cargos que incluyen conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades.

La condena se produjo después de que Álvarez se negara a abordar un avión con otros presos políticos que fueron deportados a los Estados Unidos. El Papa ha criticado la situación de Álvarez y ha comparado al Gobierno nicaragüense con regímenes dictatoriales como el nazi de Hitler o los comunistas.

En el año 2018, el obispo Rolando Álvarez integró la comisión de diálogo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, la cual tenía como objetivo intermediar entre el gobierno y los grupos opositores a las políticas implementadas en el país.

Durante el año 2022, el gobierno de Nicaragua ha tomado medidas en contra de la Iglesia Católica, como la expulsión del país del nuncio apostólico y de 18 religiosas de la Orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta. También ha clausurado varios medios de comunicación católicos y ha retirado la ciudadanía y deportado a seis sacerdotes, mientras que otros dos presbíteros aún permanecen detenidos.