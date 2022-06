El gasoil no está llegando a Jujuy. La situación es alarmante y no hay una solución en el horizonte cercano, al menos por las próximas semanas. De hecho, Silvia Ficoseco, miembro de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, anticipó que no esperan que la situación se resuelva antes de los próximos 30 días.