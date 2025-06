El único sobreviviente de la tragedia del avión salió caminando hasta la ambulancia

De acuerdo a la reconstrucción del Hindustan Times, Ramesh Viswashkumar es un hombre de nacionalidad británica que se encontraba en India durante unos días para visitar a su familia y se encontraba de regreso al Reino Unido junto a su hermano Ajay Kumar Ramesh.

“Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió rapidísimo”, declaró el sobreviviente al Hindustan Times. "Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", agregó.

Las autoridades policiales pidieron "cautela" y optaron por no dar un número acerca de las víctimas fatales que habría dejado el accidente. La agencia internacional de noticias EFE pudo contactarse con los equipos de rescate que trabajan en la zona y aseguran que "las esperanzas de encontrar a personas con vida es muy baja".

Air India confirmó que en el vuelo que iba con destino al Aeropuerto de Londres Gatwick viajaban 242 personas: 169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense.

Que pasó con el avión de Air India

El avión de Air India que tenía destino a Londres se estrelló este jueves en una zona residencial cercana al aeropuerto de Ahmedabad. El siniestro ocurrió segundos después del despegue del avión en el que viajaban a bordo 230 pasajeros y 12 tripulantes. Según los últimos reportes, se estima que hay más de 200 muertos.