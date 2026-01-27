martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 19:17
Horror.

En Santiago del Estero denuncian a dos mujeres por torturar y matar animales

Terror e indignación en una ciudad de Santiago del Estero por robos y ataques brutales a animales que fueron viralizados.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
En Santiagodel Estero denuncian a dos mujeres por torturar y matar animales

En Santiago del Estero denuncian a dos mujeres por torturar y matar animales

La localidad de San Pedro de Guasayán, en la provincia de Santiago del Estero, atraviesa un clima de profundo temor e indignación a raíz de reiterados hechos de extrema violencia contra animales domésticos de la zona que se viralizaron en redes sociales.

Vecinos denunciaron a dos mujeres por el robo de mascotas y animales de corral de la ciudad, que luego son ejecutados de manera brutal, con los ataques filmados y difundidos a través de redes sociales y grupos de mensajería.

En Santiago del Estero denuncian a dos mujeres por torturar y matar animales
En Santiago del Estero denuncian a dos mujeres por torturar y matar animales

En Santiago del Estero denuncian a dos mujeres por torturar y matar animales

El video que indigna a Santiago del Estero

La alarma social se intensificó tras la viralización de un video que muestra un acto de crueldad que generó fuerte repudio. En las imágenes se observa a una mujer sujetando a un gallo contra el suelo mientras una adolescente, a bordo de una motocicleta, pasa por encima del animal, provocándole la muerte de forma inmediata. Las involucradas celebran el hecho con risas y burlas.

En Santiago del Estero denuncian a dos mujeres por torturar y matar animales

Según relataron los damnificados, este tipo de episodios no sería reciente. Los vecinos identificaron a las presuntas responsables, de apellidos Aguirre y Peralta, como autoras de reiterados actos de violencia contra perros, gatos y otros animales pertenecientes a familias de la zona.

Robo de mascotas

Los residentes de San Pedro de Guasayán aseguran que la desaparición de mascotas es constante y que, en muchos casos, el desenlace es el hallazgo de los animales muertos o heridos, o la recepción de videos con imágenes perturbadoras.

Esto no es un hecho aislado, viene pasando desde hace tiempo. Los animales desaparecen, aparecen muertos o heridos, y después vemos circular videos que nos destrozan el alma. Vivimos con miedo y bronca”, expresó un vecino de manera anónima por temor a represalias.

En Santiago del Estero denuncian a dos mujeres por torturar y matar animales
En Santiago del Estero denuncian a dos mujeres por torturar y matar animales

En Santiago del Estero denuncian a dos mujeres por torturar y matar animales

Piden justicia

Organizaciones protectoras de animales y referentes comunitarios exigen la intervención de la Justicia de Santiago del Estero para frenar estos actos de maltrato animal, que se encuentran contemplados en la Ley 14.346. Según trascendió, las autoridades analizan la autenticidad de los videos y el contexto de los hechos con el objetivo de avanzar en las acciones legales correspondientes.

