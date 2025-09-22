EN VIVO: minuto a minuto del precio del dólar el lunes 22 de septiembre

A la espera de una semana con expectativas en nuevas medidas económicas y futuras reuniones, el dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta la semana pasada, según los operadores de la city porteña.
Luis Caputo se reúne con las cerealeras para la liquidación de dólares
En medio de la tensión cambiaria, el Gobierno eliminó las retenciones a la soja y otros granos hasta el 31 de octubre.
El ministro de Economía citó a las 9 a las principales cerealeras en el Palacio de Hacienda para explicar los detalles de la medida. Quedan cerca de 30 millones de toneladas de soja y maíz sin vender.