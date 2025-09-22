lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 08:25
Economía.

El Gobierno de Javier Milei quita todas las retenciones a los granos para aumentar la oferta de dólares

La medida del Gobierno Nacional busca aliviar la presión cambiaria y fortalecer las reservas con "retenciones cero hasta el 31 de octubre"

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Gobierno nacional anunció este lunes la eliminación temporal de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre. La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, tiene como objetivo aumentar la oferta de dólares en medio de la tensión cambiaria y la incertidumbre en los mercados.

En los últimos días, el tipo de cambio oficial escaló hasta los $1515, lo que obligó al Banco Central a vender cerca de 1.000 millones de dólares de sus reservas para contener la demanda. Ante este escenario, el Ejecutivo decidió implementar un incentivo para los exportadores con el fin de acelerar la liquidación de divisas.

“Con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, expresó Adorni en sus redes sociales.

¿Qué implica la medida?

La eliminación de las retenciones significa que, hasta fin de octubre, los productores y exportadores no deberán pagar el porcentaje de derechos de exportación que normalmente se aplica sobre las ventas al exterior. Esta política busca generar un aumento inmediato en el ingreso de dólares al país, clave para estabilizar la economía y las reservas.

El sector agroexportador es el principal generador de divisas en Argentina, por lo que el Gobierno espera que esta decisión incentive a los productores a vender la cosecha retenida y aumentar la liquidación en las próximas semanas.

Un alivio en medio de la tensión

El anuncio se enmarca en un clima de volatilidad cambiaria y de presión sobre los precios. Con los mercados atentos al rumbo económico, la medida busca transmitir certidumbre y reforzar la posición del Banco Central. Sin embargo, el impacto final dependerá del nivel de adhesión del sector agropecuario y de la evolución del tipo de cambio en las próximas semanas.

De esta manera, hasta el 31 de octubre los granos podrán exportarse sin retenciones, en una medida que el Gobierno define como transitoria y de urgencia, orientada a generar mayor ingreso de dólares en el corto plazo.

