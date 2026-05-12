En vivo: seguí el minuto a minuto de la Marcha Universitaria

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El Gobierno rechazó las acusaciones de la UBA

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que se transfirieron los fondos a los "hospitales escuela". Además, volvió a afirmar que la protesta es un "acto opositor", y subrayó que “no se recortaron presupuestos universitarios".

Álvarez salió al cruce de las acusaciones del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti: "Entiendo que ellos necesitan agitar la marcha, digamos, pero se están construyendo (obras). Yo no le huyo al debate. Mentir es otra cosa. Ya ahí entramos en otro terreno. No se recortaron presupuestos universitarios".

"Se transfirió todo y yo publiqué todas las transferencias hechas mes a mes. Ahora, lo que la UBA reclama es otra cosa, eso no lo dice, es un fondo común que es para todas las universidades. Y ellos pretenden, la semana pasada presentan una nota pidiendo, al día antes de sacar a los médicos a la calle, para hacer la protesta clásica en el Hospital de Clínicas, que recordemos que en todos los gobiernos pasa exactamente lo mismo con el hospital de clínicas. O sea, es una crisis recurrente que habría que revisar en profundidad, por qué siempre tiene déficit".