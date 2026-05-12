martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 15:39
en vivo País.

En vivo: seguí el minuto a minuto de la Marcha Universitaria

Estudiantes, docentes y otras organizaciones, movilizan en Buenos Aires con la Marcha Universitaria exigiendo que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Marcha Universitaria en Buenos Aires

Marcha Universitaria en Buenos Aires

EN VIVO

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, encabezan la marcha a Plaza de Mayo de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en el marco de la cuarta Marcha Universitaria para pedir que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

Live Blog Post

El Gobierno rechazó las acusaciones de la UBA

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que se transfirieron los fondos a los "hospitales escuela". Además, volvió a afirmar que la protesta es un "acto opositor", y subrayó que “no se recortaron presupuestos universitarios".

Álvarez salió al cruce de las acusaciones del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti: "Entiendo que ellos necesitan agitar la marcha, digamos, pero se están construyendo (obras). Yo no le huyo al debate. Mentir es otra cosa. Ya ahí entramos en otro terreno. No se recortaron presupuestos universitarios".

"Se transfirió todo y yo publiqué todas las transferencias hechas mes a mes. Ahora, lo que la UBA reclama es otra cosa, eso no lo dice, es un fondo común que es para todas las universidades. Y ellos pretenden, la semana pasada presentan una nota pidiendo, al día antes de sacar a los médicos a la calle, para hacer la protesta clásica en el Hospital de Clínicas, que recordemos que en todos los gobiernos pasa exactamente lo mismo con el hospital de clínicas. O sea, es una crisis recurrente que habría que revisar en profundidad, por qué siempre tiene déficit".

Live Blog Post

Arrancó la movilización

Columnas de estudiantes, docentes y trabajadores van llegando al lugar de la concentración. Referentes de la UBA se concentraron en las inmediaciones de la Facultad de Medicina, y organizaciones y también ciudadanos de a pie se concentraron pasado el mediodía.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Uno por uno: los recortes en educación que aplicó el Gobierno antes de la marcha universitaria

Marcha Universitaria Federal: cómo será en Jujuy

Marcha Universitaria: a qué hora es la movilización de este martes 12 de mayo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel