1 de cada 5 hombres padece trastornos de la conducta alimentaria

La importancia de hablar de TCA en hombres.

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) no son un problema “exclusivo” de mujeres: 1 de cada 5 hombres los padece. Sin embargo, el prejuicio y la falta de visibilización siguen empujando a muchos a atravesarlo en silencio, sin pedir ayuda o demorando años en hacerlo.

En diálogo con este medio, la psicóloga Celeste Flores advirtió en una entrevista con Canal 4 que el estigma opera como una barrera directa: muchos varones no reconocen lo que les pasa, lo minimizan o lo esconden por vergüenza, miedo a “no encajar” o por sentir que no van a ser tomados en serio.

Celeste Flores - YT Los TCA pueden aparecer de distintas formas: restricciones extremas, atracones, purgas, obsesión con “comer limpio”, ejercicio compulsivo o una preocupación constante por el peso y la apariencia. Flores remarca que, en varones, a veces se manifiestan más ligados a la búsqueda de “cuerpo marcado”, rendimiento físico o control, y eso puede camuflar el problema durante mucho tiempo.

Además, hay señales que suelen pasar desapercibidas: cambios bruscos en la alimentación, aislamiento, irritabilidad, culpa al comer, lesiones por sobreentrenamiento, consumo de suplementos sin control o ansiedad intensa vinculada a la comida y al cuerpo.

