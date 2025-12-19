viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 17:14
Problematica.

1 de cada 5 hombres padece trastornos de la conducta alimentaria

Hablar de TCA en hombres es clave: hay señales de alerta, tratamiento y recuperación posible. La psicóloga Celeste Flores explica por qué cuesta consultar.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La importancia de hablar de TCA en hombres.

En diálogo con este medio, la psicóloga Celeste Flores advirtió en una entrevista con Canal 4 que el estigma opera como una barrera directa: muchos varones no reconocen lo que les pasa, lo minimizan o lo esconden por vergüenza, miedo a “no encajar” o por sentir que no van a ser tomados en serio.

Celeste Flores - YT

Los TCA pueden aparecer de distintas formas: restricciones extremas, atracones, purgas, obsesión con “comer limpio”, ejercicio compulsivo o una preocupación constante por el peso y la apariencia. Flores remarca que, en varones, a veces se manifiestan más ligados a la búsqueda de “cuerpo marcado”, rendimiento físico o control, y eso puede camuflar el problema durante mucho tiempo.

Además, hay señales que suelen pasar desapercibidas: cambios bruscos en la alimentación, aislamiento, irritabilidad, culpa al comer, lesiones por sobreentrenamiento, consumo de suplementos sin control o ansiedad intensa vinculada a la comida y al cuerpo.

