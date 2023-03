En este lugar pasó más de un año realizando tareas de logística. Allí se perfeccionó con diferentes preparaciones y exigencias; además de estudios médicos e intelectuales, “llegar acá es todo un camino largo de muchísima preparación” comentaba la Mayor de las Fuerzas.

El 16 de enero Vanesa Pia llegó a la base antártica Carlini y se transformó en la primera mujer a cargo de una base en la Antártida. La mendocina lleva dos meses como jefa de la estación antártica y tiene a su cargo a 80 personas, pero todavía le queda un largo trecho: trabajar durante todo un año en el lugar más frío del planeta.

La deconstrucción de las Fuerzas Armadas

Vanesa Pía nació en San Rafael, entró hace 21 años al ejército y de allí llevó adelante un largo camino.

Sus inicios en las Fuerzas fueron cuando la institución recién estaba comenzando a realizar sus primeros pasos de deconstrucción. En ese momento las mujeres no podían entrar ni a infantería ni a caballería. Desde adentro, vio como la sociedad y las decisiones políticas fueron llevando a las Fuerzas Armadas a una deconstrucción en todos los aspectos. “Hoy tenemos pleno acceso a cualquier rama, especialidad o servicio. “La deconstrucción en el ámbito de las Fuerzas Armadas llego hace años con la incorporación de mujeres en la sanidad y enfermería. Luego en el Grupo Comando y en el 2011 las mujeres llegaron a infantería (…) así en las Fuerzas Armadas todas las mujeres tienen acceso a todos los rubros” comentaba la Mayor, agregando que en este camino hubo espacios que fueron cambiándose, inclusive en cuestiones menores como los uniformes.

El pedido de las mujeres

“No queremos más derechos que los hombres, no queremos que nos sea más fácil; sino que sean iguales. No porque somos mujeres no tenemos que hacerlo. ¡Si tenemos que hacerlo!. Queremos las mismas igualdades, derechos y obligaciones (…) La capacidad es más importante que el género”

Vanesa Pía desde la Antártida

En la Isla 25 de mayo se encuentra Vanesa, portadora de una preparación antártica para cumplir con las exigencias y saberes de los tratados antárticos. Vanesa Pía arribó a este sector del continente blanco hace dos meses y tiene a cargo a 90 personas.

“En el verano son 90 personas, el 80% son científicos de la base. Próximamente terminará esta campaña y el invierno solo se quedarán 26 personas viviendo y trabajando en este lugar” comentaba la Mayor.

Vanesa Pía dexded la Antartida.jpg Todas las mujeres que componen la Antártida, Base Carlini. (Foto: Gentileza Daniel Amdan y Federico Marion).

El desarraigo y la familia

“Soy de Mendoza, a mi familia la veo una vez al año aproximadamente. Quizás puede pasar más tiempo. Mi esposa vive en Buenos Aires, hablamos todos los días” comentaba Vanesa enfatizando que las familias no puede ir a la Antártida, solo personal de algún proyecto científico bajo el plan anual antártico. “No hay nada acá que esté librado al azar. Todo está planeado un año antes. El turismo no puede bajar a las bases”.

Pía explicó que la política de las Fuerzas Armadas (FFAA) se basa en que no importa ni sexo, ni nacionalidad, ni raza, sino la capacidad. “Quien hizo eso fue el comandante antártico, el general Calanini. Él fue quien me eligió”, reveló la mujer que hace dos meses decidió dejar a su pareja para instalarse un año en un lugar donde no hay telefonía, el internet es limitado y las temperaturas en verano oscilan entre los -1° y los 5°.

