"Cuando terminé el secundario, continué dando clases de jazz en donde me había formado, pero sentía que ya no tenía nada mas que hacer en Jujuy, decidí probar suerte y saber si la danza era realmente lo mío o no, y me fui a Buenos Aires, ahí me inscribí en la Universidad de las Artes, de la cual me recibí" agregó el artista.

"Tony" comenta que en Buenos Aires trabajaba bien, estuvo en varias obras, luego hizo su paso por el "Bailando por un sueño" en algunos ritmos, también fue un tiempo a bailar a México, sin embargo sentía que le faltaba algo más que no estaba pudiendo conseguir en la gran ciudad.

Ahí es cuando decide probar suerte en una audición de espectáculos para una cadena de hotelería turca, en donde termina siendo seleccionado en 2020, "por el tema de la pandemia ese año no se pudo hacer el viaje, pero en 2021 se pusieron en contacto conmigo y me trajeron a Turquía, posteriormente la misma empresa me trasladó a Egipto".

