"El motivo principal fue por no estar tan bien económicamente y laboralmente en Argentina. No encontraba el rumbo para estar bien y vivir bien, en Países Bajos había buenas oportunidades", explicó el jujeño.

Seguido contó que obtuvieron la Visa de casualidad. "Mi novia me dijo que al otro día salían las Visas para Países Bajos y me preguntó si aplicábamos. Fue algo de casualidad, nada planificado, y aquí estamos contentos, es una experiencia maravillosa, nos gustaría quedarnos un tiempo más porque estamos muy contentos", dijo.

NICOLÁS LIZARRAGA - De Jujuy a Países Bajos: la historia del jujeño

El partido entre Argentina y Países Bajos: cómo fue vivirlo "de visitante"

El día que la Selección Argentina enfrentó a Países Bajos, Nico y Milena estaban trabajando en el restaurante, y tuvieron que vivir de una forma especial el pase de la Scaloneta a semifinales.

"Fue muy gracioso, estaba trabajando en el bar y me tocó el ver a Argentina con gritos, pero me tuve que ir a la cocina por respeto, los penales también los sufrimos mucho porque nos decían que los íbamos a perder. Ellos no sienten tanto el fútbol como nosotros, no son tan fanáticos como los argentinos", puntualizó Nico.

Cabe destacar que debido a su Visa de trabajo, el jujeño tiene un año para estar en Países Bajos pero resaltó su intención de poder continuar más tiempo en Europa.

