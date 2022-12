La periodista Sofi Martínez conmovió a Messi: el motivo

image.png

"Se viene una final del Mundo, y si bien todos queremos ganar la Copa, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos", comenzó la periodista de la TV Pública. "No hay nene que no tenga tu remera. Marcaste la vida de todos, y eso es más grande que cualquier Copa del Mundo y no te lo va a sacar nadie", manifestó Martínez.