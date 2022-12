Luis Enrique manifestó su deseo de que Messi gane el Mundial

La salida de Luis Enrique de la selección de España

El ex entrenador de Messi había firmado un contrato por cuatro años. "Tras acabar el Europeo del año pasado me hablaron para renovar y les dije que no, que esperásemos al Mundial y así lo hemos hecho, así que no ha habido indemnización ni nada. Yo pensaba que iba a tener que tomar una decisión pero al final fueron ellos los que me dijeron que no me renovaban y ya está", explicó Luis Enrique también en su charla con Ibai.