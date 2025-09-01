lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 09:31
Relax.

Escapadas en Argentina: 7 destinos ideales para disfrutar el próximo fin de semana largo

Argentina es un país que tiene muchos destinos para visitar. Las escapadas son necesarias para recargar energías y encarar la rutina de otra manera.

Por  viajes Todo Jujuy
Con paisajes que van de la montaña al mar, Argentina ofrece múltiples alternativas para quienes buscan una de las tantas escapadas cortas en el próximo fin de semana largo. Desde pueblos con tradición hasta rincones naturales únicos, hay propuestas para todos los gustos y presupuestos.

1. Tilcara y Purmamarca (Jujuy)

La Quebrada de Humahuaca sigue siendo uno de los destinos más elegidos del norte argentino. Tilcara y Purmamarca ofrecen ferias artesanales, gastronomía regional y paisajes icónicos como el Cerro de los Siete Colores. Una opción perfecta para combinar cultura y naturaleza.

2. San Antonio de Areco (Buenos Aires)

Cuna de la tradición gauchesca, San Antonio de Areco invita a recorrer estancias, disfrutar de peñas folklóricas y conocer pulperías históricas. A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, es ideal para quienes buscan un plan de campo y costumbres criollas.

3. Colón (Entre Ríos)

Ubicada a orillas del río Uruguay, Colón se destaca por sus playas de arena y sus termas, que permiten disfrutar tanto de relax como de actividades al aire libre. Es un destino accesible para familias y parejas.

4. Villa General Belgrano (Córdoba)

En pleno valle de Calamuchita, Villa General Belgrano combina sierras, senderos y una fuerte impronta centroeuropea en su gastronomía y arquitectura. Es un clásico cordobés para descansar y disfrutar de una escapada de montaña.

5. San Rafael (Mendoza)

Conocido por sus bodegas y vinos, San Rafael también invita a recorrer el Cañón del Atuel, donde se pueden realizar actividades como rafting, kayak y trekking. Una opción que combina relax y aventura.

6. Villa La Angostura (Neuquén)

En la Patagonia, Villa La Angostura es un destino soñado para quienes buscan naturaleza, lagos y bosques. Además, ofrece gastronomía de primer nivel y paseos en barco por el Nahuel Huapi.

7. Mar de las Pampas (Buenos Aires)

Para quienes prefieren la playa, Mar de las Pampas ofrece un entorno de tranquilidad rodeado de bosques. Sus playas extensas y su ambiente relajado lo convierten en un destino ideal para desconectarse por completo.

