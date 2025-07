De qué murió Ozzy Osbourne, el cantante de Black Sabbath

Tal fue así que el pasado 5 de julio en el estadio Villa Park, en Birmingham, dio su último concierto en un evento benéfico titulado “Back to the Beginning”, donde el Parkinson ya tenia un progreso significativo.

Cómo fueron sus últimos años

A pesar de sus problemas de salud, Ozzy Osbourne no dejó de luchar. Bajo el cuidado de su esposa Sharon y siempre recordado por el apoyo incondicional de su familia, el artista mostró una fortaleza admirable y compartió su deseo de regresar a los escenarios “aunque fuera atornillado a una tabla”. Logró despedirse de los fans con un último gran concierto de reunión junto a Black Sabbath en Villa Park, Birmingham, el 5 de julio de 2025, apenas unas semanas antes de su partida.

Sus últimas apariciones públicas mostraron a un Ozzy en silla de ruedas, pero determinado y lúcido. Lideró el reality "The Osbournes", reinventándose como figura televisiva y mostrando su faceta más humana y vulnerable ante el mundo.

El momento que Black Sabbath se disuelve

Después de grabar varios álbumes juntos, el consumo incesante de drogas por parte de Osbourne y las crecientes tensiones dentro de la banda llevaron a su despido del grupo en 1979.

Mientras la banda continuaría con otros cantantes principales, Osbourne, con la ayuda de Don Arden, lanzaría una exitosa carrera en solitario, dirigida por su álbum debut en solitario, Blizzard of Oz.

A esto le siguieron Bark at the Moon (1983), The Ultimate Sin (1986) y No Rest for the Wicked (1988), que fueron multiplatino en los EE. UU.

Un adiós con el sello del heavy metal

Durante más de 50 años, Osbourne revolucionó la música con Black Sabbath y consolidó una carrera solista de éxito, superando adicciones y obstáculos. Venerado por millones, influyó a generaciones de artistas y llevó el heavy metal al mainstream mundial. Su historia es la de un superviviente, siempre dispuesto a desafiar los límites y a reinventarse.