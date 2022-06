gustavo bassani natalia oreiro Gustavo Bassani y Natalia Oreiro en una escena de Iosi, el espía arrepentido. /Prime Video

En una charla con Canal 4 por Zoom y desde Uruguay, donde se graba la segunda temporada, el actor relata cómo fue para él contar esa ficción dentro de hechos conocidos por todos y habla, especialmente, de su personaje.

"Iosi - dice Gustavo Bassani - empieza la serie siendo una persona y termina siendo otra. Entonces contamos un poco ese viaje interior que hace este personaje que empieza siendo José y termina siendo Iosi con esta especie de búsqueda, de viaje, de quién es uno, de quién es José y que termina encontrándose a sí mismo en una comunidad que él negaba".

Para construir el personaje de Iosi, Bassani tuvo que estudiar la historia del pueblo judío, sus costumbres, sus comidas. Cuenta que se sumergió en esa cultura, que encuentra hermosa, "para ver qué es lo que iba a contar" y que después sumó un poco de intuición, de preparación física y de películas del género.

GUSTAVO BASSANI - Conciencia sobre los atentados TJ.mp4

Del teatro independiente al mundo del streaming

En sus propias palabras, Gustavo Bassani viene de caminar mucho su profesión en el teatro independiente - y de disfrutarlo también - y es imposible no preguntarle cómo vive este nuevo camino con una serie de alcance masivo a través de una de las pantallas de streaming más populares.

"Lo vivo con mucha tranquilidad - dice -, porque cuando se estrenó la serie yo estaba metido acá en el set laburando en la segunda temporada. Considero que el cine en sí es un trabajo en equipo y así me manejo y estoy como muy tranquilo. Me escribe mucha gente muy contenta por el trabajo y por la serie y lo tomo con mucho cariño pero hay algo del día a día que te mantiene muy a tierra".

Al pensar en su profesión y su carrera en el teatro independiente, comenta: "Las cositas que nosotros hacíamos eran para un público que venía a ver eso y que le gustaba y de repente tener la oportunidad de contar una historia y de que la serie se vuelva algo del boca en boca y guste y me den buenas devoluciones a mí me pone muy contento y orgulloso y está buenísimo que pase".

Iosi: El Espía Arrepentido - Tráiler oficial | Prime Video

Que Iosi sirva para que los atentados no vuelvan a pasar

Después de una primera temporada atrapante, Iosi deja todo servido para una segunda parte con expectativas que todavía no tiene fecha de estreno. Lo único que adelanta al respecto Gustavo Bassani es que hablará del atentado a la AMIA, de las explosiones en Río Tercero y del Misil Cóndor.

"Les tiro algunas cositas así la gente se pone en modo Iosi y lo busca porque la verdad es que la historia argentina es más fuerte que la ficción, es increíble - comenta el actor -. Está bueno que la gente encuentre respuestas y se haga preguntas porque creo que es un tema del que tenemos que empezar a hablar todos como argentinos".

Antes de terminar, Gustavo Bassani reflexiona sobre la serie y lo que espera despertar al contar de otra manera la historia de los peores atentados no solo de la historia argentina sino latinoamericana. "A veces como sociedad estamos medio dormidos pensando en que tiene que ser un reclamo de cierta comunidad. Se minimizan los atentados como si no lo hubieran sido contra toda la humanidad, contra una nación y, después, contra una comunidad. Espero que Iosi sirva para tomar conciencia y que no vuelva a pasar porque es terrible".