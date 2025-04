Marta Fort sorprendió al revelar su diagnóstico neurológico: lo sufre desde que nació

Cuando le preguntaron si esta condición influyó en su personalidad, no dudó: “Sí. Lo que me pasó fue duro, pero también podría haber sido mucho peor. En mi casa me lo normalizaban tanto que no me sentía diferente a mis compañeros. Me decían cosas como: ‘Después del estudio, te compramos un sandwichito’ o ‘Vamos a ver ropa, así te distraés’. Eso me ayudaba a seguir sin bajonearme… al contrario, me fortaleció”.

image.png

Entre los tratamientos más invasivos, recordó el uso de una ortesis —una especie de bota ortopédica que debía usar desde la rodilla hasta el pie— durante varios años de su infancia. “La usé desde los 4 o 5 años hasta los 12 o 13. Era eso o no ir al colegio. Y sí, a veces me daba vergüenza, pero también pensaba: ‘Bueno, mirá, tengo la bota, listo, es parte de lo que soy y ya está’”, cerró con determinación.