Estos son los orígenes poco conocidos de la Navidad

En el año 1223, San Francisco de Asís introdujo una tradición que revolucionaría la forma en que se conmemora la Navidad.

Orígenes históricos de la Navidad y el Sol Invicto

El nacimiento de Jesús, figura fundamental del cristianismo, no tiene una fecha precisa en los Evangelios. Fue en el siglo IV, bajo el papado de Julio I, cuando se fijó oficialmente el 25 de diciembre como el día de la Navidad. No obstante, esta elección no fue arbitraria. La Iglesia cristiana intentaba consolidar las nuevas prácticas religiosas mientras integraba tradiciones paganas profundamente arraigadas en el Imperio Romano.