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10 de octubre de 2026 - 17:33
Jujuy.

Feriado del 12 de octubre: cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy

El Municipio detalló cómo funcionarán el transporte, la recolección de residuos, los mercados y otros servicios durante el feriado del lunes 12 de octubre.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer cómo funcionarán los servicios municipales durante este lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día de la Raza. El esquema contempla modificaciones en el transporte público, el estacionamiento tarifado, la limpieza urbana y la atención de distintas dependencias.

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Cómo serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

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Transporte público y estacionamiento tarifado

Desde la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, detallaron el siguiente esquema para la jornada:

  • Transporte alternativo: funcionará con Tarifa 2.

  • Transporte urbano: circulará con unidades reducidas.

  • Ascensores Urbanos 1 y 2: estarán habilitados de 8 a 20.

  • Estacionamiento tarifado: no funcionará durante el feriado.

Se recomienda a los usuarios tener en cuenta estas modificaciones al momento de organizar sus traslados por la ciudad.

Cómo será la recolección de residuos y la limpieza urbana

La Dirección General de Higiene Urbana informó que la recolección de residuos domiciliarios y el servicio especial se realizarán con normalidad. En cambio, las tareas de limpieza y barrido tendrán una prestación reducida.

Por su parte, los servicios de LIMSA S.A. funcionarán de la siguiente manera:

  • Recolección domiciliaria: normal.

  • Recolección comercial: normal.

  • Recolección de residuos patógenos: normal.

  • Barrido en el microcentro y la ex Terminal: con servicio.

  • Barrido manual: sin servicio.

  • Contenedores municipales: funcionamiento normal.

  • Recolección de malezas y escombros: sin servicio.

Desde el Municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para respetar los días y horarios establecidos para sacar los residuos y contribuir al mantenimiento de la limpieza de la ciudad.

Ante consultas sobre los servicios de higiene urbana, los vecinos podrán comunicarse al 388-3131807.

Horarios de los cementerios municipales

La Dirección de Cementerios también comunicó los horarios de atención previstos para el fin de semana.

Las oficinas administrativas atenderán de 8 a 13, mientras que el horario habilitado para visitar los cementerios será de 8 a 18.

Qué pasará con los mercados municipales

En cuanto a los mercados municipales, la atención será normal durante la mañana del lunes 12 de octubre.

Por la tarde, cada locatario podrá decidir si abre o mantiene cerrado su negocio, por lo que la actividad podría variar según cada puesto o comercio.

De esta manera, el Municipio dio a conocer el esquema de servicios para el feriado, con el objetivo de que los vecinos puedan organizar sus actividades y traslados durante la jornada.

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