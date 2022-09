Morales aclaró que si bien ha bajado la cantidad de hectáreas la situación se puede complicar por la sequía y porque el incendio producido en 2020 dejó un terreno más proclive a que se expanda el fuego. En este sentido, dijo que “de un golpe el fuego afecto 4 mil hectáreas”. Por último, dijo que la situación a los costados de la ruta nacional N° 34 pudo ser controlada y no habrá cortes en la misma.

Situación del incendio en el ramal

Son 60 brigadistas los que trabajaron, haciendo una línea corta fuego en la parte más cercana al Parque Nacional Calilegua. Otro grupo de Brigadistas aseguró las periferias de las localidades de Yuto y Caimancito para evitar que el fuego llegue a los centros poblados. Bomberos, Defensa Civil y Seguridad Vial junto a Vialidad de la Provincia y de la Nación realizaron limpieza y regulación de la Ruta 34 por lo que estuvo cortada de manera intermitente.

Se trabajó sobre una cantidad de 1.500 metros lineales y 1800 metros curvas, con el objetivo que el fuego no llegue al Parque Nacional Calilegua. El fuego no avanzó mucho durante la jornada y no ingresó al Parque Nacional Calilegua.

De la localidad de Yuto a Libertador, pasando por todos los pueblos, está totalmente prohibido el uso de drones debido al trabajo de los aviones hidrantes a baja altura.

El gobernador Gerardo Morales encabeza conferencia de prensa sobre los incendios forestales en Jujuy

Recomendaciones:

No tires colillas de cigarrillo, ni fósforos en zonas donde hay materia vegetal seca.

No tires vidrios, botellas de plástico o cristal, latas, sprays u otros materiales combustibles en los bosques.

No enciendas hogueras o fogatas en el bosque.

Colocá zonas cortafuegos en las áreas en las que se conoce que hay facilidad de incendios.

Si ves uno, comunícate al 911, 100, 103 o al 0388- 4271971.

Para realizar una quema controlada, solicite la autorización correspondiente a la Dirección Provincial de Incendios Forestales, correo equipotecniconoa@hotmail.com.ar o teléfono 0388- 4271971.