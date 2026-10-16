Gimnasia de Jujuy visita a Nueva Chicago en un partido clave: horario y árbitro

Este domingo Gimnasia de Jujuy jugará ante Nueva Chicago un partido de suma importancia para la Zona B. Por un lado, el Lobo buscará sumar de a tres para seguir prendido en la pelea por la primera final del torneo, mientras que el Torito lucha en la parte baja de la tabla para no descender de categoría.

Deportes. Incidentes en el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro

Deportes. Juan Pablo Lousteau dirigirá al Lobo vs Chicago en un partido clave de la Zona B

El árbitro del encuentro será Juan Pablo Lousteau, quien durante la Primera Nacional 2026 dirigió solo un encuentro a Gimnasia de Jujuy, mientras que, será la primera oportunidad ante Nueva Chicago.

Gimnasia de Jujuy se enfrentará por la Fecha 34 de la Primera Nacional ante Nueva Chicago este domingo 18 de octubre, desde las 15:30 horas con el arbitraje de Juan Pablo Loustau.

La terna arbitral se completará con Ramón Ortiz como asistente 1, Sebastián Pumetti como asistente 2 y Damián Rubino como cuarto árbitro.

Loustau dirigió una vez a Gimnasia de Jujuy en el torneo 2026. Fue en la Fecha 2 ante Chacarita, cuando el equipo de Hernán Pellerano cayó 3-1 frente al conjunto que en ese momento era dirigido por Matías Módolo.

En el caso de Nueva Chicago, Loustau no lo dirigió en ningún partido de la Primera Nacional 2026.

En total, Juan Pablo Loustau lleva 23 partidos dirigidos este año. En esos encuentros mostró 126 tarjetas amarillas, de las cuales cinco terminaron en doble amarilla con posterior expulsión. Además, registró nueve rojas directas y cobró cuatro penales.

Cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Nueva Chicago

Gimnasia de Jujuy llega al cruce ubicado en la cuarta posición, con 55 puntos. El equipo de Hernán Pellerano pelea en los primeros puestos, con el objetivo de clasificar a la final y al Reducido del torneo. En la última fecha consiguió un empate en el clásico del norte ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Nueva Chicago, por su parte, está en la posición 16 y llega después de dos derrotas consecutivas. El Torito se encuentra solo tres puntos por encima de Chacarita, que está en zona de descenso.

Cabe destacar que, por la Zona B, Güemes de Santiago del Estero ya perdió la categoría.

Último partido entre el Lobo y el Torito

Por la Fecha 16 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy goleó 4 a 0 a Nueva Chicago. Delfor Minervino, Mauro Cachi, Maxi Casa y Varela fueron los autores de los goles en una tarde perfecta para el Lobo.

Francisco Molina palpitó la previa