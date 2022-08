ARIES

Es un buen momento para que reestructures tu lista de tareas pendientes y tu lista de las responsabilidades más aburridas. Tienes que tener claros tus objetivos y no dejarte llevar por los impulsos más locos, ahora no es un buen momento para arriesgar sin saber dónde vas a terminar.

TAURO

Si tienes en mente algunos pensamientos sobre el dinero que te has gastado estos últimos meses, ya sabes lo que tienes que hacer: tienes que ahorrar. Busca un método cómodo y sencillo para guardar un poco de dinero todos los meses. Momento para revisar los hábitos.

GÉMINIS

La temporada de Virgo te va a dar la oportunidad de recargar tus pilas con una energía muy productiva. Géminis, en esta temporada te tienes que tomar las cosas con calma y no estar a la defensiva. No puedes pagar tus frustraciones con las personas que intentan ayudarte y lo sabes.

CÁNCER

No te impacientes si estás esperando algo muy importante, todo llegará. La temporada de Virgo te va a invitar a que te expreses tal y como lo sientes. Tienes que limpiar tu interior para estar mejor que nunca. Di lo que sientes sin miedo al qué dirán o a los prejuicios.

LEO

Si tienes un 1% de tristeza en tu interior porque tu temporada se acabó, ya estás cambiando el mood. Hazlo ya, AHORA mismo y no te sientas culpable por dedicarte más tiempo a ti que a tu familia o a tus amigos. Tienes que pasar un proceso de despedida emotivo y lo tienes que hacer con total sinceridad. La temporada de Virgo es ideal para sanar y curar el alma.

VIRGO

Ahora sí, la transformación que estabas esperando ya ha llegado. Tu temporada va a ser maravillosa, pero más maravillosa va a ser tu sonrisa cuando tengas la certeza de que estás luchando duro por ti, por tu amor propio y tu felicidad. Ha llegado el momento de comenzar nuevos hábitos con el ejercicio, con la relación que tienes con tu familia y amigos.

LIBRA

Para esperar una recompensa, primero tienes que hacer algo, y si no haces nada, no vas recibir eso que tanto deseas. Libra, bienvenida/o a la temporada en la que tendrás que ponerte las pilas. Es ahora o nunca, ya no hay excusas ni límites que te puedan frenar.

ESCORPIO

En la temporada de Virgo es muy recomendable que te centres en la calidad de tus relaciones más íntimas. Es un buen momento para mantener cerca a las personas que te hacen sentir bien y que no te juzgan por tus fallos.

SAGITARIO

Organización, limpieza y meditación. Es el trío que vas a tener que aceptar en tu vida durante la temporada de Virgo. Es un buen momento para reorganizar tu hogar y tu lugar de trabajo. Ponte a prueba y comprueba cuanto tiempo aguantas limpiando y organizando.

CAPRICORNIO

Sientes que has perdido el tiempo con personas que no han resultado ser lo que parecían ser y te da rabia no haberte dado cuenta a tiempo. Sientes una pizca de decepción contigo misma/o por no haber detectado a la gente mentirosa o confusa a tiempo, pero no tienes que castigarte por eso, todos tenemos fallos y tu no eres un maquina.

ACUARIO

En la temporada de Virgo tienes que evitar tomar decisiones arriesgadas o muy importantes sin tener un plan B detrás de tu primer plan. Ahora es un buen momento para planificar y organizar, pero no es un buen momento para arriesgar sin pensar o para tomar decisiones sin haber estudiado todas las opciones antes.

PISCIS

Trata de evitar los chismes o los dramas que no son tuyos, la gente tiene especial interés por verte en medio del drama pero tú ya no estás para ese tipo de asuntos. En la temporada de Virgo deberías prestar más atención a esas responsabilidades que has ignorado durante estos meses.