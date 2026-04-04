Independiente se quedó con el clásico de Avellaneda: gol de Ávalos y penal fallado de "Maravilla"

Independiente derrotó por 1 a 0 a Racing Club en una nueva edición del clásico de Avellaneda, disputado por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros se impuso gracias a un tanto de Gabriel Ávalos y celebró ante su gente en un duelo cargado de tensión.

El primer tiempo dejó poco para destacar, con un desarrollo trabado y escasas situaciones de peligro. La única jugada relevante llegó a los 34 minutos, cuando el árbitro sancionó penal para Racing tras una mano de Sebastián Valdez, a instancias del VAR. Sin embargo, Adrián Martínez desperdició la oportunidad de abrir el marcador al intentar picar la pelota y enviarla por encima del travesaño, lo que generó reacciones dentro del campo y un breve tumulto entre los jugadores.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-04-04T191639.912

En el complemento, el partido ganó en intensidad y emoción. Independiente avisó primero con un remate de Iván Marcone que fue bien contenido por el arquero Facundo Cambeses. Poco después, nuevamente Martínez tuvo una chance inmejorable, pero falló de manera insólita debajo del arco, dejando escapar una ocasión clara para la visita.

Ávalos definió el clásico y el Rojo volvió a sonreír

El momento decisivo llegó a los 36 minutos del segundo tiempo. Santiago Montiel desbordó por la derecha y envió un centro preciso que encontró a Ávalos en el área, quien solo tuvo que empujarla para marcar el 1-0 y desatar la euforia en Avellaneda.

Con este resultado, Independiente cortó una racha de tres partidos sin victorias y se acomodó en la tabla: quedó octavo en la Zona A con 17 puntos, en puestos de clasificación a octavos de final y a cinco unidades del líder, Vélez Sarsfield.

Por su parte, Racing dejó pasar una buena oportunidad de acercarse a la cima de la Zona B. La “Academia” venía de dos triunfos consecutivos, pero la derrota la dejó en la quinta posición con 18 puntos, a ocho del puntero Independiente Rivadavia.

En la próxima fecha, el Rojo afrontará otro desafío de alto voltaje cuando visite a Boca Juniors en La Bombonera. Racing, en tanto, será local frente a River Plate en el Cilindro, en otro cruce clave para sus aspiraciones en el campeonato.