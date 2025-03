Adelantaron que esta noche o mañana a la mañana se normalizará el servicio de agua

Educación. Hoy no hay clases en San Salvador de Jujuy y Palpalá por falta de agua

Se concretó la reparación de una doble rotura en un ducto clave de 450 mm situado sobre el arroyo Burrumayo, que abastece de agua a Los Molinos, Alto Padilla y áreas cercanas. El nexo atraviesa el cauce del arroyo, en una zona de difícil acceso y alto riesgo.

Entre esta noche y mañana a la mañana se normalizará el servicio de agua Entre esta noche y mañana a la mañana se normalizará el servicio de agua

La reparación permitirá agilizar el llenado de cisternas intermedias clave para la normalización del suministro en barrios como Cuyaya, Mariano Moreno, Coronel Arias, Sargento Cabral y Alto Comedero, mientras en San Pedrito se trabaja en la purga de la red para garantizar una correcta circulación del agua hasta los hogares.

Se prosigue con las labores de mantenimiento y limpieza en las instalaciones afectadas, así como con la recuperación de los niveles adecuados en las cisternas de distribución, y se prevé que el suministro continúe regularizándose de manera paulatina.

La falta de agua

“Esto fue un hecho extraordinario. Cayeron 170 milímetros de agua en 8 horas y veníamos de días de mucha lluvia”, dijo y explicó que esto “saturó el sistema de drenaje natural y generó una crisis. Llegamos a tener más de 30 horas del río crecido y no pudimos habilitar las plantas potabilizadoras, porque si no era peor”, aclaró.

“La continuidad del tiempo de la lluvia que cayó saturó los sistemas con crecidas más largas de lo habitual”, y puntualizó que la capital se abastece de los ríos Yala, Grande y Guerrero, y que los ductos “son todos vasos comunicantes y no es tan simple largar el agua".

“Esto nos interpela y debemos pensar la ingeniería de obra. No podemos darnos el lujo que esto vuelva a suceder”, dijo Stanic y comentó que el caño que se rompió en el río Burrumayo “tiene 50 años. Debemos lograr que la red sea más libre y hacer las inversiones”.

“Debemos ver cómo haremos las obras para que esto no pase más”, y marcó que las últimas obras que se hicieron fueron “con fondos nuestros, no de EDENOSA, que desapareció y no hay con quien hablar, pero estamos haciendo gestiones para créditos”, indicó.